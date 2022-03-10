Фирма, связанная с армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, займется девелопментом в России

Фирма, связанная с армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, займется девелопментом в РоссииОна приобрела три транспортно-пересадочных узла в Москве
На российский девелоперский рынок вышел новый игрок – холдинг Messier Group, который связан с крупным бизнесом из Армении, об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Один из ее партнеров утверждает, что она уже «присутствует в России какое-то время», у нее уже есть несколько площадок в Московском регионе, но основную активность тут она начала проявлять только во второй половине прошлого года. Президент Messier Group Мгер Аветисян сообщил, что к концу 2021 г. компания уже вложила в московские проекты около 15 млрд руб. Но называть их он не стал, сообщив лишь, что холдинг только формирует собственный пул площадок. Его цель – собрать портфель в 3 млн кв. м. Кроме того, Messier Group намерена создать строительный дивизион, способный вводить в эксплуатацию к 2025 г. порядка 300 000 кв. м недвижимости в год.
Компания уже приступила к строительству жилого комплекса на 26 000 кв. м в подмосковном Климовске, знают два консультанта. Информация об этом проекте есть на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, девелопером проекта там указана фирма ООО «СЗ «Мессиер-девелопмент». Кроме того, еще одна структура холдинга, «Мессиер-кэпитал», в феврале – марте выкупила на торгах у правительства Москвы три транспортно-пересадочных узла (ТПУ), следует из протоколов аукционов, опубликованных на инвестиционном портале столицы. Так, в рамках ТПУ «Текстильщики» на Люблинской улице она сможет построить многофункциональный комплекс на 7920 кв. м. На этой же улице находится и ТПУ «Печатники»: там появится аналогичный объект на 46 000 кв. м. Messier Group также достался ТПУ «Боровское шоссе», где запланирован еще один центр – на 6500 кв. м. Аветисян эту информацию подтвердил, сообщив, что инвестиции во все три проекта составят около 12 млрд руб. Завершить их холдинг планирует к 2024 г.