Фирма, связанная с армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, займется девелопментом в России

На российский девелоперский рынок вышел новый игрок – холдинг Messier Group, который связан с крупным бизнесом из Армении, об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Один из ее партнеров утверждает, что она уже «присутствует в России какое-то время», у нее уже есть несколько площадок в Московском регионе, но основную активность тут она начала проявлять только во второй половине прошлого года. Президент Messier Group Мгер Аветисян сообщил, что к концу 2021 г. компания уже вложила в московские проекты около 15 млрд руб. Но называть их он не стал, сообщив лишь, что холдинг только формирует собственный пул площадок. Его цель – собрать портфель в 3 млн кв. м. Кроме того, Messier Group намерена создать строительный дивизион, способный вводить в эксплуатацию к 2025 г. порядка 300 000 кв. м недвижимости в год.