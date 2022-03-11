Из-за ухода иностранных компаний в Москве может освободиться не менее 1 млн кв. м офисов

Но, по словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, не все иностранные игроки смогут или захотят оперативно продать свой бизнес в нашей стране, а значит, свои офисы они сохранят. Кроме того, не все эти компании чисто иностранные. Они могут продолжить работать в России, сохранив как персонал, так и договоры аренды помещений, просто сменив название, рассуждает эксперт. С этим согласен и руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CBRE Кирилл Бабиченко, который говорит, что многие зарубежные компании уже заявили о намерении продолжить операционную деятельность в России как независимые юридические лица. Он полагает, что такие игроки не будут освобождать офисы.