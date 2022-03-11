Из-за ухода иностранных компаний в Москве может освободиться не менее 1 млн кв. м офисов

Из-за ухода иностранных компаний в Москве может освободиться не менее 1 млн кв. м офисовСложностей с поиском новых арендаторов на фоне дефицита такой недвижимости не будет
Доля иностранных компаний среди арендаторов офисных помещений в Москве на данный момент составляет 15–20%, вытекает из исследования консалтинговой компании S.A. Ricci. Сколько это в квадратных метрах, там не говорится, но, по словам ее директора департамента офисной недвижимости Дмитрия Жидкова, за последние восемь лет эта доля снизилась почти в 2 раза (с 30–37 до 15–20%).
Сейчас объем всех офисных помещений в российской столице составляет около 19,4 млн кв. м, говорит управляющий партнер «Коллиерз интернешнл» Николай Казанский. Таким образом, если все зарубежные компании решат освободить занимаемые ими площади в связи с приостановкой или прекращением деятельности в России на фоне военной операции на Украине, то на рынок выйдет примерно 2,9–3,8 млн кв. м.
Но, по словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, не все иностранные игроки смогут или захотят оперативно продать свой бизнес в нашей стране, а значит, свои офисы они сохранят. Кроме того, не все эти компании чисто иностранные. Они могут продолжить работать в России, сохранив как персонал, так и договоры аренды помещений, просто сменив название, рассуждает эксперт. С этим согласен и руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CBRE Кирилл Бабиченко, который говорит, что многие зарубежные компании уже заявили о намерении продолжить операционную деятельность в России как независимые юридические лица. Он полагает, что такие игроки не будут освобождать офисы.