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Из-за ухода иностранных компаний в Москве может освободиться не менее 1 млн кв. м офисов

Сложностей с поиском новых арендаторов на фоне дефицита такой недвижимости не будет
Дарья Молоткова
На столичном рынке сохраняется дефицит качественных офисных площадей / Максим Стулов / Ведомости

Доля иностранных компаний среди арендаторов офисных помещений в Москве на данный момент составляет 15–20%, вытекает из исследования консалтинговой компании S.A. Ricci. Сколько это в квадратных метрах, там не говорится, но, по словам ее директора департамента офисной недвижимости Дмитрия Жидкова, за последние восемь лет эта доля снизилась почти в 2 раза (с 30–37 до 15–20%).

Сейчас объем всех офисных помещений в российской столице составляет около 19,4 млн кв. м, говорит управляющий партнер «Коллиерз интернешнл» Николай Казанский. Таким образом, если все зарубежные компании решат освободить занимаемые ими площади в связи с приостановкой или прекращением деятельности в России на фоне военной операции на Украине, то на рынок выйдет примерно 2,9–3,8 млн кв. м.

Но, по словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, не все иностранные игроки смогут или захотят оперативно продать свой бизнес в нашей стране, а значит, свои офисы они сохранят. Кроме того, не все эти компании чисто иностранные. Они могут продолжить работать в России, сохранив как персонал, так и договоры аренды помещений, просто сменив название, рассуждает эксперт. С этим согласен и руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CBRE Кирилл Бабиченко, который говорит, что многие зарубежные компании уже заявили о намерении продолжить операционную деятельность в России как независимые юридические лица. Он полагает, что такие игроки не будут освобождать офисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных