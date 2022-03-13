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В российских регионах по итогам прошлого года был построен 1 млн кв. м складов

Это рекордный показатель за всю историю рынка
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Объем ввода складов в российских регионах по итогам прошлого года достиг 1 млн кв. м, сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка, он на 55 000 кв. м превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2015 г. Такие же выводы и у других консультантов, правда, цифры у них другие (объясняется это тем, что при подсчете учитываются в основном только качественные склады класса А и В, а к ним компании относят разные объекты). К примеру, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости «Коллиерз интернешнл» Виктор Афанасенко указывает, что в прошлом году в российских городах без учета Москвы и Санкт-Петербурга было введено 868 000 кв. м.

Активное строительство логистических парков в регионах руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин связывает с развитием онлайн-торговли: у компаний из этого сегмента растет количество заказов, поэтому им нужны дополнительные площади для хранения товаров. Он отмечает, что 55% всех сделок с региональными складами пришлось на таких игроков, а это на 25% п.п. больше, чем в Москве. Он уточняет, что онлайн-ритейлеры сейчас активно развивают свою логистику и наращивают складские мощности во всех крупных городах, чтобы увеличить скорость поставки. С ним согласен и старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. Правда, он отмечает, что продуктовые офлайн-ритейлеры также активно арендовали склады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных