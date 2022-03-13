В российских регионах по итогам прошлого года был построен 1 млн кв. м складов

Объем ввода складов в российских регионах по итогам прошлого года достиг 1 млн кв. м, сказано в отчете консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, это самый высокий показатель за всю историю рынка, он на 55 000 кв. м превышает предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 2015 г. Такие же выводы и у других консультантов, правда, цифры у них другие (объясняется это тем, что при подсчете учитываются в основном только качественные склады класса А и В, а к ним компании относят разные объекты). К примеру, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости «Коллиерз интернешнл» Виктор Афанасенко указывает, что в прошлом году в российских городах без учета Москвы и Санкт-Петербурга было введено 868 000 кв. м.