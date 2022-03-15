Девелоперы начинают отказываться от строительства спекулятивных офисов

Один из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости – компания Stone Hedge намерена возвести по схеме BTS два бизнес-центра: в Костомаровском переулке (15 600 кв. м) и на Ходынской улице (14 800 кв. м), уточняет ее управляющий партнер Анастасия Малкова. Такое решение, по ее словам, компания приняла в связи с изменением экономической ситуации в России из-за введения санкций. А вот три других бизнес-центра – Stone Towers, «Stone Савеловская» и «Stone Ленинский» она продолжит возводить «спекулятивно». Работы по этим объектам уже начались или начнутся в ближайшее время с сохранением всех текущих обязательств, говорит собеседник «Ведомостей».