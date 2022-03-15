Девелоперы начинают отказываться от строительства спекулятивных офисов

Девелоперы начинают отказываться от строительства спекулятивных офисовВ текущих экономических реалиях многим из них выгоднее возводить их под конкретных клиентов
Многие девелоперы офисов на фоне ухудшения экономической ситуации в России и неопределенности со спросом на такие помещения решили отказаться от строительства спекулятивных объектов (т. е. без конкретного клиента), рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с такими компаниями. Новые бизнес-центры теперь будут строиться по схеме build-to-suit (BTS), т. е. под нужды арендаторов или покупателей, говорит управляющий партнер компании Ricci Алексей Богданов. Он уточняет, что уже начатые объекты продолжат реализовываться по старым схемам. Это подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы.
Один из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости – компания Stone Hedge намерена возвести по схеме BTS два бизнес-центра: в Костомаровском переулке (15 600 кв. м) и на Ходынской улице (14 800 кв. м), уточняет ее управляющий партнер Анастасия Малкова. Такое решение, по ее словам, компания приняла в связи с изменением экономической ситуации в России из-за введения санкций. А вот три других бизнес-центра – Stone Towers, «Stone Савеловская» и «Stone Ленинский» она продолжит возводить «спекулятивно». Работы по этим объектам уже начались или начнутся в ближайшее время с сохранением всех текущих обязательств, говорит собеседник «Ведомостей».