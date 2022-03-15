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Девелоперы начинают отказываться от строительства спекулятивных офисов

В текущих экономических реалиях многим из них выгоднее возводить их под конкретных клиентов
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Многие девелоперы офисов на фоне ухудшения экономической ситуации в России и неопределенности со спросом на такие помещения решили отказаться от строительства спекулятивных объектов (т. е. без конкретного клиента), рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с такими компаниями. Новые бизнес-центры теперь будут строиться по схеме build-to-suit (BTS), т. е. под нужды арендаторов или покупателей, говорит управляющий партнер компании Ricci Алексей Богданов. Он уточняет, что уже начатые объекты продолжат реализовываться по старым схемам. Это подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы.

Один из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости – компания Stone Hedge намерена возвести по схеме BTS два бизнес-центра: в Костомаровском переулке (15 600 кв. м) и на Ходынской улице (14 800 кв. м), уточняет ее управляющий партнер Анастасия Малкова. Такое решение, по ее словам, компания приняла в связи с изменением экономической ситуации в России из-за введения санкций. А вот три других бизнес-центра – Stone Towers, «Stone Савеловская» и «Stone Ленинский» она продолжит возводить «спекулятивно». Работы по этим объектам уже начались или начнутся в ближайшее время с сохранением всех текущих обязательств, говорит собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных