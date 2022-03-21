AliExpress может закрыть третью крупнейшую сделку на рынке складов за всю историю

AliExpress может закрыть третью крупнейшую сделку на рынке складов за всю историюМаркетплейс планирует арендовать логопарк на 180 000 кв. м на востоке Подмосковья
Региональный девелопер складов «Адва», судя по всему, нашел крупного резидента в логистический парк «Обухово» – первый московский проект компании, расположенный рядом с одноименным поселком на Горьковском шоссе в восточной части Подмосковья. Он договаривается с маркетплейсом AliExpress о строительстве там склада на 180 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Более того, он утверждает, что «Адва» уже приступила к возведению объекта, после окончания работ AliExpress намерена взять его площади в аренду. Другие подробности сделки он не уточнил.
Представитель маркетплейса информацию об этой сделке подтвердить отказался. Запрос в «Адву» остался без ответа. Представитель консалтинговой компании CBRE, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки, от комментариев отказался.