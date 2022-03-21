AliExpress может закрыть третью крупнейшую сделку на рынке складов за всю историю

Региональный девелопер складов «Адва», судя по всему, нашел крупного резидента в логистический парк «Обухово» – первый московский проект компании, расположенный рядом с одноименным поселком на Горьковском шоссе в восточной части Подмосковья. Он договаривается с маркетплейсом AliExpress о строительстве там склада на 180 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Более того, он утверждает, что «Адва» уже приступила к возведению объекта, после окончания работ AliExpress намерена взять его площади в аренду. Другие подробности сделки он не уточнил.