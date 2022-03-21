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AliExpress может закрыть третью крупнейшую сделку на рынке складов за всю историю

Маркетплейс планирует арендовать логопарк на 180 000 кв. м на востоке Подмосковья
Дарья Молоткова Антон Филатов
Маркетплейс работает отдельно от глобального AliExpress, подконтрольного Alibaba Group / Максим Стулов / Ведомости

Региональный девелопер складов «Адва», судя по всему, нашел крупного резидента в логистический парк «Обухово» – первый московский проект компании, расположенный рядом с одноименным поселком на Горьковском шоссе в восточной части Подмосковья. Он договаривается с маркетплейсом AliExpress о строительстве там склада на 180 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. Более того, он утверждает, что «Адва» уже приступила к возведению объекта, после окончания работ AliExpress намерена взять его площади в аренду. Другие подробности сделки он не уточнил.

Представитель маркетплейса информацию об этой сделке подтвердить отказался. Запрос в «Адву» остался без ответа. Представитель консалтинговой компании CBRE, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки, от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных