«Сбер» может получить активы принадлежащего зарубежным инвесторам фонда Arista

Сам торговый центр еще до кризиса 2008 г. приобрел фонд Arista, который на тот момент находился под управлением датской Baltic Property Trust. Эта компания планировала потратить на приобретение недвижимости в России около 1 млрд евро. Но успела купить лишь несколько небольших объектов. Кроме «Глобал сити» это торговый центр «Кухнипарк» на 8000 кв. м на МКАД и первая очередь делового центра «Кантри парк» (сейчас Green Point) на 19 500 кв. м в Химках. Последний, согласно «СПАРК-Интерфаксу», находится на балансе фирмы «Сити про», которая принадлежит торговому центру «Глобал сити». На сайте объекта сказано, что он по-прежнему принадлежит Arista, но его портфелем управляет Sistema Capital Partners (SCP), созданная АФК «Система» Владимира Евтушенкова в том числе для инвестиций в зарубежные активы. Представитель SCP ранее говорил, что компания выступает исключительно в качестве консультанта Arista. Владельцы фонда – частные зарубежные инвесторы, подтверждают два консультанта, работавших с ним. Связаться с его представителем не удалось.