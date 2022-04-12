К концу года в Москве опустеет около четверти качественных офисов

К концу года в Москве опустеет около четверти качественных офисовИностранные игроки могут уйти, а российские компании сокращают площади
К концу 2022 г. в Москве может освободиться 25–30% качественных офисов (класса А), следует из отчета консалтинговой компании Ricci. Там сказано, что на конец I квартала доля вакантных площадей составляла 10,8%. В целом же по рынку этот показатель увеличится примерно в 2 раза – с текущих 9 до 16–18%.
С этим согласна и директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич, которая ожидает, что в течение двух ближайших кварталов доля свободных помещений на московском рынке офисов вырастет до 20%. Причем, отмечает она, в качественных бизнес-центрах класса А вакансий будет больше в связи с тем, что иностранные компании, как правило, выступают арендаторами именно таких объектов. Учитывая, что, по данным «Коллиерз интернешнл», общий объем всех офисных помещений в российской столице составляет около 19,4 млн кв. м, получается, что освободиться может 3,1–3,8 млн кв. м площадей.