К концу года в Москве опустеет около четверти качественных офисов

С этим согласна и директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич, которая ожидает, что в течение двух ближайших кварталов доля свободных помещений на московском рынке офисов вырастет до 20%. Причем, отмечает она, в качественных бизнес-центрах класса А вакансий будет больше в связи с тем, что иностранные компании, как правило, выступают арендаторами именно таких объектов. Учитывая, что, по данным «Коллиерз интернешнл», общий объем всех офисных помещений в российской столице составляет около 19,4 млн кв. м, получается, что освободиться может 3,1–3,8 млн кв. м площадей.