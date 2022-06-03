Офис «Алросы» на Полянке перешел крупному металлотрейдеру

«Алроса» переехала из особняка на Полянке в бизнес-центр «Аквамарин III» на Озерковской набережной еще в 2017 г., купив там около 11 405 кв. м площадей. Теперь уже бывший офис, построенный еще в 1862 г., но, по словам двух консультантов, работавших с ним, не имеющий статуса объекта культурного наследия, был признан непрофильным активом. «В рамках повышения экономической активности» наблюдательный совет компании принял решение о реализации здания в 1-м Казачьем переулке на аукционе «по цене не ниже рыночной» – за 1,085 млрд руб., сообщала «Алроса» в 2019 г. Но тогда найти покупателей на него не удалось. Не нашлось претендентов на особняк и в марте 2021 г., тогда его пытались реализовать по той же цене. А вот к январским торгам он подорожал до 1,1 млрд руб., следует из информации на сайте РАДа. Именно по этой стоимости его и приобрел «Металлсервис», говорят два консультанта, работавших с объектом. Директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар считает эту сделку рыночной. Стоимость таких объектов в этом месте может составлять 250 000 руб. за 1 кв. м (1,06 млрд руб. за все здание), подтверждает директор направления продажи и приобретения отдела по работе с офисными помещениями CORE.XP Александр Пятин.