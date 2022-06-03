Офис «Алросы» на Полянке перешел крупному металлотрейдеру

Офис «Алросы» на Полянке перешел крупному металлотрейдеруКомпания «Металлсервис» сможет использовать его для размещения штаб-квартиры
Трейдер «Металлсервис» в апреле этого года стал владельцем особняка общей площадью 4244 кв. м в 1-м Казачьем переулке рядом со ст. м. «Полянка», следует из выписки Росреестра. Об этом также знают два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, этот объект ранее принадлежал алмазодобывающему холдингу «Алроса». При этом торги по его продаже прошли еще в январе, следует из информации на сайте Российского аукционного дома (РАД), но протокол об их итогах так и не был опубликован. Представители РАДа, «Металлсервиса» и «Алросы» на запросы «Ведомостей» не ответили.
«Алроса» переехала из особняка на Полянке в бизнес-центр «Аквамарин III» на Озерковской набережной еще в 2017 г., купив там около 11 405 кв. м площадей. Теперь уже бывший офис, построенный еще в 1862 г., но, по словам двух консультантов, работавших с ним, не имеющий статуса объекта культурного наследия, был признан непрофильным активом. «В рамках повышения экономической активности» наблюдательный совет компании принял решение о реализации здания в 1-м Казачьем переулке на аукционе «по цене не ниже рыночной» – за 1,085 млрд руб., сообщала «Алроса» в 2019 г. Но тогда найти покупателей на него не удалось. Не нашлось претендентов на особняк и в марте 2021 г., тогда его пытались реализовать по той же цене. А вот к январским торгам он подорожал до 1,1 млрд руб., следует из информации на сайте РАДа. Именно по этой стоимости его и приобрел «Металлсервис», говорят два консультанта, работавших с объектом. Директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар считает эту сделку рыночной. Стоимость таких объектов в этом месте может составлять 250 000 руб. за 1 кв. м (1,06 млрд руб. за все здание), подтверждает директор направления продажи и приобретения отдела по работе с офисными помещениями CORE.XP Александр Пятин.