Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Starbucks нашел покупателя на российский бизнесНовым владельцем сети, скорее всего, станет ресторатор Антон Пинский
Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, его, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых. Ранее о том, что Пинский может «забрать большую часть локаций Starbucks» писал телеграм-канал «Сысоев FM».
Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, говорят собеседники «Ведомостей». Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald’s (переменован во «Вкусно – и точка!»), добавил один из них. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.