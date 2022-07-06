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Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Новым владельцем сети, скорее всего, станет ресторатор Антон Пинский
Анна Киселева Дарья Молоткова Антон Филатов
AFP

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, его, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых. Ранее о том, что Пинский может «забрать большую часть локаций Starbucks» писал телеграм-канал «Сысоев FM».

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, говорят собеседники «Ведомостей». Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald’s (переменован во «Вкусно – и точка!»), добавил один из них. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных