Связанная с Гагиком Царукяном фирма покупает еще два транспортно-пересадочных узла в Москве

На самой площадке, согласно лотовой документации, можно будет возвести многофункциональный комплекс на 46 400 кв. м, говорится на инвестиционном портале столицы. Заявку на приобретение этого лота подавала и фирма «Лидер», которая, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с «Таширом». По крайней мере 50% долей в ней принадлежит владельцу группы Самвелу Карапетяну. Но она предложила за лот лишь 84,5 млн руб., сказано в протоколе. А вот заявка «СЗ «Мессиер Рязанская» на покупку ТПУ «Рязанская» была единственной. Тем не менее при стартовой цене 84,4 млн руб. она заплатит за ТПУ 95 млн руб. На территории узла общей площадью 0,5 га на Рязанском проспекте мэрия Москвы разрешила построить офисный центр на 58 353 кв. м. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет цену обеих площадок рыночной.