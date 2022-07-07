Связанная с Гагиком Царукяном фирма покупает еще два транспортно-пересадочных узла в Москве

Связанная с Гагиком Царукяном фирма покупает еще два транспортно-пересадочных узла в МосквеТам можно будет построить около 100 000 кв. м коммерческой недвижимости
Связанные с Messier Group компании «СЗ «Мессиер Аминьевская» и «СЗ «Мессиер Рязанская» подали заявки на приобретение двух транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на западе и востоке Москвы.
Это следует из лотовой документации, опубликованной на сайте инвестиционного портала столицы. Так, первая структура согласилась заплатить за ТПУ «Аминьевское шоссе», которому принадлежит участок в 1,6 га на пересечении Аминьевского и Очаковского шоссе, 115 млн руб. при стартовой цене 83 млн.
На самой площадке, согласно лотовой документации, можно будет возвести многофункциональный комплекс на 46 400 кв. м, говорится на инвестиционном портале столицы. Заявку на приобретение этого лота подавала и фирма «Лидер», которая, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с «Таширом». По крайней мере 50% долей в ней принадлежит владельцу группы Самвелу Карапетяну. Но она предложила за лот лишь 84,5 млн руб., сказано в протоколе. А вот заявка «СЗ «Мессиер Рязанская» на покупку ТПУ «Рязанская» была единственной. Тем не менее при стартовой цене 84,4 млн руб. она заплатит за ТПУ 95 млн руб. На территории узла общей площадью 0,5 га на Рязанском проспекте мэрия Москвы разрешила построить офисный центр на 58 353 кв. м. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет цену обеих площадок рыночной.
Messier Group специализируется на строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости, производстве спиртных напитков и сельском хозяйстве, управлении активами и консалтинге, говорится в информации на ее сайте. Два консультанта, работавших с ней, указывали, что она связана с армянским предпринимателем и политиком Гагиком Царукяном. Местная пресса называла его богатейшим бизнесменом страны с состоянием $500 млн. Царукян считается основателем многопрофильного концерна Multi Group, в который входят ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», пивоваренный завод «Котайк», цементный завод «Араратцемент», горнодобывающая компания «Мульти груп стоун» и проч. Ее оборот составляет около $1,5 млрд в год.