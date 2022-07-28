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Level Group купила участок в Хорошево-Мневниках

Девелопер Вадима Мошковича может построить там жилой комплекс
Дарья Молоткова Галина Казакулова
На самом участке ранее планировалось построить 55-этажный апарт-отель / Level Group

Девелопер Level Group стал владельцем 2,11 га и комплекса зданий на 6349 кв. м в 3-м Силикатном проезде в районе Хорошево-Мневники. Это следует из выписки Росреестра: компания получила права собственности на эти объекты в конце июня. О том, что Level Group приобрела эту площадку, знают два консультанта, работавших с ней. По их словам, земля давно была выставлена на продажу, однако долгое время найти покупателя не удавалось. Они добавляют, что партнером компании по этому проекту может стать другой девелопер – MR Group, которой принадлежат права на 8,9 га бывшей территории «Евробетона» в том же 3-м Силикатном проезде.

Генеральный директор и совладелец Level Group Кирилл Игнахин информацию о покупке участка подтвердил. Но что именно будет построено, не сказал. Игнахин добавил, что решение о партнерстве пока не принято. Представитель MR Group на запрос «Ведомостей» не ответил. Получить комментарии бывшего юридического владельца этого участка Владимира Васильева не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных