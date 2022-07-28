Level Group купила участок в Хорошево-Мневниках

Девелопер Level Group стал владельцем 2,11 га и комплекса зданий на 6349 кв. м в 3-м Силикатном проезде в районе Хорошево-Мневники. Это следует из выписки Росреестра: компания получила права собственности на эти объекты в конце июня. О том, что Level Group приобрела эту площадку, знают два консультанта, работавших с ней. По их словам, земля давно была выставлена на продажу, однако долгое время найти покупателя не удавалось. Они добавляют, что партнером компании по этому проекту может стать другой девелопер – MR Group, которой принадлежат права на 8,9 га бывшей территории «Евробетона» в том же 3-м Силикатном проезде.