«Ростех» нашел покупателя на территорию первого в России капсюльного завода

Принадлежащая девелоперской компании «Страна девелопмент» фирма ООО «СЗ «Страна Т1» подала заявку на участие в торгах по продаже имущества научно-производственного предприятия «Краснознаменец» (входит в «Ростех»), следует из протокола аукциона. Из лотовой документации следует, что речь идет о трех земельных участках на 34,8 га на Капсюльном шоссе в Санкт-Петербурге. Заявка структуры застройщика была единственной, поэтому торги были признаны несостоявшимися, однако по их условиям организатор вправе заключить договор купли-продажи с единственным претендентом. Представитель «Страны девелопмент» подтвердил, что компания намерена приобрести данный актив. Источник, близкий к ней, утверждает, что сама площадка будет использоваться под строительство жилья.