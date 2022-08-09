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«Ростех» нашел покупателя на территорию первого в России капсюльного завода

Тюменская «Страна девелопмент» может построить там крупный жилой комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Имущество НПП «Краснознаменец» достанется девелоперу по начальной цене, которая составляла 900 млн руб. / krzn.ru

Принадлежащая девелоперской компании «Страна девелопмент» фирма ООО «СЗ «Страна Т1» подала заявку на участие в торгах по продаже имущества научно-производственного предприятия «Краснознаменец» (входит в «Ростех»), следует из протокола аукциона. Из лотовой документации следует, что речь идет о трех земельных участках на 34,8 га на Капсюльном шоссе в Санкт-Петербурге. Заявка структуры застройщика была единственной, поэтому торги были признаны несостоявшимися, однако по их условиям организатор вправе заключить договор купли-продажи с единственным претендентом. Представитель «Страны девелопмент» подтвердил, что компания намерена приобрести данный актив. Источник, близкий к ней, утверждает, что сама площадка будет использоваться под строительство жилья.

Имущество НПП «Краснознаменец» достанется девелоперу по начальной цене, которая составляла 900 млн руб., следует из протокола. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян говорит, что площадка достается участнику торгов по очень привлекательной цене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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