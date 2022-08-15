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Доля рынка российского офисного ПО может вырасти с 12 до 82% к 2027 году

Зарубежные решения будут занимать только 8%
Анастасия Курашева
Доля рынка российского офисного ПО может вырасти с 12 до 82% к 2027 году / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем российского рынка офисного программного обеспечения (ПО) к 2027 г. может составить 85,2 млрд руб., при этом доля отечественных разработчиков увеличится с нынешних 12% до 82%, говорится в исследовании компании J’son & Partners Consulting. С результатами исследования ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил заместитель гендиректора J’son & Partners Consulting Евгений Плигин. По оценке аналитиков компании, макроэкономические факторы, динамика спроса в 2022 г., госрегулирование и развитие игроков ведут к кардинальному изменению структуры рынка офисного ПО в течение ближайших 3–5 лет, в том числе к резкому увеличению доли российских разработчиков.

Согласно прогнозу, который J’son & Partners Consulting делала в 2021 г., доля российского офисного ПО (Р7 и «Мой офис») могла вырасти с 7% в 2020 г. до 40% в 2026 г., свободного ПО (LibreOffice и OpenOffice) – с 15,5 до 30%, а доля зарубежного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) за этот же период должна была уменьшиться с 77,5 до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных