Доля рынка российского офисного ПО может вырасти с 12 до 82% к 2027 году

Согласно прогнозу, который J’son & Partners Consulting делала в 2021 г., доля российского офисного ПО (Р7 и «Мой офис») могла вырасти с 7% в 2020 г. до 40% в 2026 г., свободного ПО (LibreOffice и OpenOffice) – с 15,5 до 30%, а доля зарубежного ПО (Microsoft Office, Hancom Office, WPS Office и т. д.) за этот же период должна была уменьшиться с 77,5 до 30%.