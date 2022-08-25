Capital Group приобрела крупный участок на северо-востоке Москвы

Связанное с девелоперской компанией Capital Group ООО «Капитал груп» стало владельцем фирмы «Альфапласт», которой принадлежат права на земельный участок общей площадью 4,09 га и комплекс зданий на 28 127 кв. м в 4-м проезде Подбельского на северо-востоке Москвы. Сделка, согласно «СПАРК-Интерфаксу», была закрыта 17 августа.