На месте кинотеатра «Брест» на западе Москвы появится жилье

На месте кинотеатра «Брест» на западе Москвы появится жильеРанее Capital Group планировала строить там коммерческую недвижимость
Мэрия Москвы разрешила девелоперской компании Capital Group поменять вид разрешенного использования участка на 1,17 га на ул. Ярцевской в Кунцеве, сообщили два консультанта, работавших с этой площадкой. 19 августа Москомархитектура действительно выпустила распоряжение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки этой территории, сказано на ее сайте. Это означает, что теперь застройщик сможет возвести там не только общественно-деловой центр, как это планировалось ранее, но и жилье, объясняют консультанты. В декабре прошлого года проект на Ярцевской был выставлен на общественное обсуждение. Из информационных материалов к ним следовало, что общая площадь 150-метрового делового комплекса, который планировалось построить по этому адресу, составит 90 000 кв. м. Теперь половину комплекса займет жилье, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель Capital Group от комментариев отказался. Запрос в Москомархитектуру остался без ответа.
Проект на Ярцевской станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Молодежная». Сейчас на самом участке, на котором планируется строительство нового комплекса, находится старый советский кинотеатр «Брест». Он был построен в 1967 г., кинопоказ в нем не ведется уже восемь лет. Жители района Кунцево предлагали включить его в программу реконструкции советских кинотеатров, сообщал ранее «Москвич Mag», но мэрия Москвы эту идею в итоге не поддержала. Издание в марте этого года также писало о начале сноса «Бреста», но из-за противостояния с местными активистами работы были приостановлены. С тех пор о его судьбе не сообщалось.