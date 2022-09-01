На месте кинотеатра «Брест» на западе Москвы появится жилье

Мэрия Москвы разрешила девелоперской компании Capital Group поменять вид разрешенного использования участка на 1,17 га на ул. Ярцевской в Кунцеве, сообщили два консультанта, работавших с этой площадкой. 19 августа Москомархитектура действительно выпустила распоряжение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки этой территории, сказано на ее сайте. Это означает, что теперь застройщик сможет возвести там не только общественно-деловой центр, как это планировалось ранее, но и жилье, объясняют консультанты. В декабре прошлого года проект на Ярцевской был выставлен на общественное обсуждение. Из информационных материалов к ним следовало, что общая площадь 150-метрового делового комплекса, который планировалось построить по этому адресу, составит 90 000 кв. м. Теперь половину комплекса займет жилье, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель Capital Group от комментариев отказался. Запрос в Москомархитектуру остался без ответа.