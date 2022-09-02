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Телеведущий Андрей Малахов стал совладельцем санатория в Мурманской области

Известное имя может помочь этой гостинице привлечь новых клиентов
Маргарита Соболь Дмитрий Игнатьев
Телеведущий наверняка давно знаком с «Изовелой» – он родился в Апатитах, а на территории приобретенного объекта находится некоммерческий центр современного искусства «Сияние», который Малахов основал в 2020 г. / Максим Стулов / Ведомости

Телеведущему Андрею Малахову с 24 августа принадлежит 51% долей в ООО «СГК «Изовела», которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области, по данным «СПАРК-Интерфакса». Оставшиеся доли – у генерального директора объекта Ольги Харитоновой и бизнесмена Алексея Минделя. Санаторий, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр, судя по информации на его сайте, включает в себя два корпуса на 88 номеров. На его территории есть также ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс и проч.

Выручка комплекса по итогам 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составляла 70,8 млн руб., чистая прибыль – 8,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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