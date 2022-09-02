Телеведущий Андрей Малахов стал совладельцем санатория в Мурманской области

Телеведущему Андрею Малахову с 24 августа принадлежит 51% долей в ООО «СГК «Изовела», которое владеет одноименным санаторно-гостиничным комплексом в городе Апатиты Мурманской области, по данным «СПАРК-Интерфакса». Оставшиеся доли – у генерального директора объекта Ольги Харитоновой и бизнесмена Алексея Минделя. Санаторий, расположенный рядом с горнолыжным курортом Большой Вудъявр, судя по информации на его сайте, включает в себя два корпуса на 88 номеров. На его территории есть также ресторан, медицинский центр, крытый бассейн, конференц-зал, открытый каток, банный и массажный комплекс и проч.