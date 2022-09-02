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Группа «Эталон» вышла из проекта жилого комплекса на востоке Москвы

Его возведением теперь займется «Патек групп»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Крупные девелоперы часто продают проекты, на которые получена вся разрешительная документация, другим игрокам / Андрей Гордеев / Ведомости

Связанная с «Патек групп» фирма «Карстан» выкупила у группы «Эталон» ООО «Электрозаводская», которому принадлежат права на участок в 0,7 га на одноименной улице на востоке Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 31 августа. Из отчетности «Эталона» следует, что на этой площадке планируется строительство жилого комплекса на 13 525 кв. м. Представитель «Эталона» на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили и в «Патек групп».

Покупка проекта могла обойтись «Патек групп» в 800 млн руб., считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. Компания Colliers International (сейчас Nikoliers), которая оценивала весь портфель проектов группы «Эталон» в самом конце 2021 г., указывала, что ее рыночная цена составляет 828 млн руб. На строительство самого жилого проекта, по мнению Горюнова, понадобится 2–2,2 млрд руб., при этом выручка от продажи квартир будет на уровне 3,8 млрд руб. Партнер Nikoliers Владимир Сергунин считает, что она может быть и выше – около 5 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных