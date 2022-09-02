Группа «Эталон» вышла из проекта жилого комплекса на востоке Москвы

Покупка проекта могла обойтись «Патек групп» в 800 млн руб., считает директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов. Компания Colliers International (сейчас Nikoliers), которая оценивала весь портфель проектов группы «Эталон» в самом конце 2021 г., указывала, что ее рыночная цена составляет 828 млн руб. На строительство самого жилого проекта, по мнению Горюнова, понадобится 2–2,2 млрд руб., при этом выручка от продажи квартир будет на уровне 3,8 млрд руб. Партнер Nikoliers Владимир Сергунин считает, что она может быть и выше – около 5 млрд руб.