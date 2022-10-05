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Литовская Linas Agro Group продала активы в России компании, специализирующейся на недвижимости

Эксперты допускают, что сделка была номинальной
Маргарита Соболь Елизавета Клочкова
Совокупная выручка двух проданных компаний по итогам 2021 г. составила около 8,9 млрд руб. / «ВитОМЭК»

Компания «Авентус финанс» стала владельцем двух компаний под названием «Витомэк» (они зарегистрированы в Москве и Тверской области), которые ранее входили в литовскую агропромышленную группу Linas Agro Group. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в сентябре. Запрос в Linas Agro Group остался без ответа. Представитель «Авентус» перенаправил вопрос «Ведомостей» в «Витомэк». Там факт сделки подтвердили.

Linas Agro Group – крупнейший производитель сельхозпродукции и продовольствия в странах Балтии. В 2021 г. она приобрела за 73,5 млн евро активы KG Group, которая помимо Литвы, Латвии, Польши и Нидерландов работала также и в России. В эту сделку, в частности, вошел «Витомэк», выпускающий кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Ему принадлежат производственные площадки в Тверской области (г. Лихославль), а также в Курской и Нижегородской областях. Объем выпуска – 48 000 т в год, сказано на его сайте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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