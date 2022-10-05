Литовская Linas Agro Group продала активы в России компании, специализирующейся на недвижимости

Linas Agro Group – крупнейший производитель сельхозпродукции и продовольствия в странах Балтии. В 2021 г. она приобрела за 73,5 млн евро активы KG Group, которая помимо Литвы, Латвии, Польши и Нидерландов работала также и в России. В эту сделку, в частности, вошел «Витомэк», выпускающий кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Ему принадлежат производственные площадки в Тверской области (г. Лихославль), а также в Курской и Нижегородской областях. Объем выпуска – 48 000 т в год, сказано на его сайте.