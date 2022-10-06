Объем ввода торговых центров в Москве за год упал в 2,5 раза

Объем ввода торговых центров в Москве за год упал в 2,5 разаДевелоперы не торопятся открывать новые объекты в том числе из-за ухода иностранных арендаторов
В Москве по итогам 9 месяцев 2022 г. было введено в эксплуатацию 64 400 кв. м новых торговых площадей, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, это на 61,5% меньше, чем было годом ранее: тогда за три квартала на рынок вышло 162 000 кв. м. Сокращение ввода торговых площадей подтверждают и другие консультанты. К примеру, в Nikoliers за 9 месяцев зафиксировали появление в этом сегменте 53 900 кв. м, годом ранее было 65 500 кв. м. Разницу в показателях консультанты объясняют разными методиками подсчета. Компании учитывают только качественные торговые центры, но относят к этой категории разные объекты. Различаются в их исследованиях и сроки начала работы некоторых комплексов.
За 9 месяцев было введено всего четыре торговых центра, сказано в отчете Knight Frank Russia. Это комплекс «Солнце Москвы» (26 300 кв. м) на пр-те Мира, Discovery (17 500 кв. м) на ул. Дыбенко, «Нагорный» (12 000 кв. м) в Электролитном проезде и «Байконур» (8600 кв. м) на ул. Декабристов. Кроме того, разрешение на ввод в эксплуатацию получили также торгово-развлекательный центр «Сказка» (18 500 кв. м) в Рассказовке и «Орион» (21 000 кв. м) на ул. Летчика Бабушкина. Только у первого было техническое открытие, а второй заработает лишь в начале следующего года. В прошлом же году на рынок вышло 14 торговых центров, напоминает партнер Ricci|Blackstone Алексей Сигал.