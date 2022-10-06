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Объем ввода торговых центров в Москве за год упал в 2,5 раза

Девелоперы не торопятся открывать новые объекты в том числе из-за ухода иностранных арендаторов
Дарья Молоткова
Многие девелоперы переносят ввод торговых объектов на неопределенный срок / Евгений Разумный / Ведомости

В Москве по итогам 9 месяцев 2022 г. было введено в эксплуатацию 64 400 кв. м новых торговых площадей, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, это на 61,5% меньше, чем было годом ранее: тогда за три квартала на рынок вышло 162 000 кв. м. Сокращение ввода торговых площадей подтверждают и другие консультанты. К примеру, в Nikoliers за 9 месяцев зафиксировали появление в этом сегменте 53 900 кв. м, годом ранее было 65 500 кв. м. Разницу в показателях консультанты объясняют разными методиками подсчета. Компании учитывают только качественные торговые центры, но относят к этой категории разные объекты. Различаются в их исследованиях и сроки начала работы некоторых комплексов.

За 9 месяцев было введено всего четыре торговых центра, сказано в отчете Knight Frank Russia. Это комплекс «Солнце Москвы» (26 300 кв. м) на пр-те Мира, Discovery (17 500 кв. м) на ул. Дыбенко, «Нагорный» (12 000 кв. м) в Электролитном проезде и «Байконур» (8600 кв. м) на ул. Декабристов. Кроме того, разрешение на ввод в эксплуатацию получили также торгово-развлекательный центр «Сказка» (18 500 кв. м) в Рассказовке и «Орион» (21 000 кв. м) на ул. Летчика Бабушкина. Только у первого было техническое открытие, а второй заработает лишь в начале следующего года. В прошлом же году на рынок вышло 14 торговых центров, напоминает партнер Ricci|Blackstone Алексей Сигал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных