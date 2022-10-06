Объем ввода торговых центров в Москве за год упал в 2,5 раза

В Москве по итогам 9 месяцев 2022 г. было введено в эксплуатацию 64 400 кв. м новых торговых площадей, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, это на 61,5% меньше, чем было годом ранее: тогда за три квартала на рынок вышло 162 000 кв. м. Сокращение ввода торговых площадей подтверждают и другие консультанты. К примеру, в Nikoliers за 9 месяцев зафиксировали появление в этом сегменте 53 900 кв. м, годом ранее было 65 500 кв. м. Разницу в показателях консультанты объясняют разными методиками подсчета. Компании учитывают только качественные торговые центры, но относят к этой категории разные объекты. Различаются в их исследованиях и сроки начала работы некоторых комплексов.