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«Галс-девелопмент» построит два поселка на бывших землях Сергея Пугачева

На Рублево-Успенском шоссе может появиться около 300 000 кв. м жилья
Дарья Молоткова
О планах «Галс-девелопмента» реализовать на западе Подмосковья два крупных проекта знают два консультанта, работавшие с компанией / Евгений Разумный / Ведомости

Девелопер «Галс-девелопмент» «сформировал под новые проекты в районе Рублево-Успенского и Ильинского шоссе на западе Подмосковья земельный банк общей площадью 200 га», рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Виктор Адамов. По его словам, эти участки группа планирует использовать под строительство коттеджных поселков. Первый появится на 168 га, помимо коттеджей он также будет включать в себя гостиничный комплекс площадью 13,8 га, уточнил представитель «Галс-девелопмента». Партнером по отелю будет входящая в группу ВТБ «Гостиничная компания». Второй поселок будет построен на оставшихся 32 га. Других деталей он не раскрыл. Представитель ВТБ подтвердил информацию о том, что гостиничный комплекс будет реализован в сотрудничестве с «Гостиничной компанией».

О планах «Галс-девелопмента» реализовать на западе Подмосковья два крупных проекта знают два консультанта, работавшие с компанией. Сами земли, по их словам, ранее принадлежали Московскому конному заводу № 1 в Одинцовском районе. Их вместе с территорией совхоза «Ленинский луч» на Рублево-Успенском шоссе еще до кризиса 2008–2009 гг. планировала застраивать Объединенная промышленная корпорация, созданная бывшим сенатором и основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым. Он консолидировал в этом районе порядке 1200 га и хотел возвести там 1 млн кв. м недвижимости, в том числе элитный поселок Грибаново, но в итоге был вынужден передать эти земли за долги ВТБ. Банк планировал использовать участки под строительство малоэтажного жилья: его топ-менеджеры несколько лет назад заявляли о планах возвести там до 1,5 млн кв. м. Но в итоге часть участков была выставлена на продажу, а часть из них, судя по всему, была передана «Галс-девелопменту». По крайней мере, компания уже строит на них загородный поселок «Маслово Forest Club», который включает в себя порядка 120 домов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных