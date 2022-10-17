«Галс-девелопмент» построит два поселка на бывших землях Сергея Пугачева

О планах «Галс-девелопмента» реализовать на западе Подмосковья два крупных проекта знают два консультанта, работавшие с компанией. Сами земли, по их словам, ранее принадлежали Московскому конному заводу № 1 в Одинцовском районе. Их вместе с территорией совхоза «Ленинский луч» на Рублево-Успенском шоссе еще до кризиса 2008–2009 гг. планировала застраивать Объединенная промышленная корпорация, созданная бывшим сенатором и основателем Межпромбанка Сергеем Пугачевым. Он консолидировал в этом районе порядке 1200 га и хотел возвести там 1 млн кв. м недвижимости, в том числе элитный поселок Грибаново, но в итоге был вынужден передать эти земли за долги ВТБ. Банк планировал использовать участки под строительство малоэтажного жилья: его топ-менеджеры несколько лет назад заявляли о планах возвести там до 1,5 млн кв. м. Но в итоге часть участков была выставлена на продажу, а часть из них, судя по всему, была передана «Галс-девелопменту». По крайней мере, компания уже строит на них загородный поселок «Маслово Forest Club», который включает в себя порядка 120 домов.