А1 и ее партнеры нашли нового претендента на крупную площадку на юго-востоке Москвы

50% долей в ЦФТ, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до сентября этого года были у «А1 капитал лимитед», она связана с входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1. Сейчас ее доля передана в инвестиционный фонд «Альфа-капитал стрессовые активы» под управлением УК «Альфа-капитал». Источник, близкий к переговорам по площадке ЦФТ, утверждает, что крупнейшим владельцем ЦФТ по-прежнему является А1, оставшиеся доли – у группы физлиц, среди которых, к примеру, есть бизнесмен Денис Избрехт (ранее он участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и площадей в ЦУМе на Петровке). Связаться с ним не удалось. Представитель А1 от комментариев отказался. Запрос в «Страну девелопмент» остался без ответа.