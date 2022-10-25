А1 и ее партнеры нашли нового претендента на крупную площадку на юго-востоке Москвы

А1 и ее партнеры нашли нового претендента на крупную площадку на юго-востоке МосквыТюменская «Страна девелопмент» может построить в Марьине жилой квартал на 500 000 кв. м
Общее собрание участников ООО «Элит строй», которое принадлежит тюменскому девелоперу «Страна девелопмент», одобрило сделку по приобретению Центра фанерной торговли (ЦФТ). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», соответствующее решение было принято 11 октября. ЦФТ, как следует из материалов арбитражного суда Москвы, является контролирующим акционером ЗАО «Деметра», которому, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежат участки на 13,62 га и здания на 57 000 кв. м на Иловайской улице в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Информацию о переговорах по этой площадке подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По его словам, сделка пока не закрыта, но находится в продвинутой стадии.
50% долей в ЦФТ, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до сентября этого года были у «А1 капитал лимитед», она связана с входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1. Сейчас ее доля передана в инвестиционный фонд «Альфа-капитал стрессовые активы» под управлением УК «Альфа-капитал». Источник, близкий к переговорам по площадке ЦФТ, утверждает, что крупнейшим владельцем ЦФТ по-прежнему является А1, оставшиеся доли – у группы физлиц, среди которых, к примеру, есть бизнесмен Денис Избрехт (ранее он участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и площадей в ЦУМе на Петровке). Связаться с ним не удалось. Представитель А1 от комментариев отказался. Запрос в «Страну девелопмент» остался без ответа.