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А1 и ее партнеры нашли нового претендента на крупную площадку на юго-востоке Москвы

Тюменская «Страна девелопмент» может построить в Марьине жилой квартал на 500 000 кв. м
Дарья Молоткова Антон Филатов
Тюменская «Страна девелопмент» может построить в Марьине жилой квартал на 500 000 кв. м / Максим Стулов / Ведомости

Общее собрание участников ООО «Элит строй», которое принадлежит тюменскому девелоперу «Страна девелопмент», одобрило сделку по приобретению Центра фанерной торговли (ЦФТ). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», соответствующее решение было принято 11 октября. ЦФТ, как следует из материалов арбитражного суда Москвы, является контролирующим акционером ЗАО «Деметра», которому, согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежат участки на 13,62 га и здания на 57 000 кв. м на Иловайской улице в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Информацию о переговорах по этой площадке подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По его словам, сделка пока не закрыта, но находится в продвинутой стадии.

50% долей в ЦФТ, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до сентября этого года были у «А1 капитал лимитед», она связана с входящей в «Альфа-групп» инвесткомпанией А1. Сейчас ее доля передана в инвестиционный фонд «Альфа-капитал стрессовые активы» под управлением УК «Альфа-капитал». Источник, близкий к переговорам по площадке ЦФТ, утверждает, что крупнейшим владельцем ЦФТ по-прежнему является А1, оставшиеся доли – у группы физлиц, среди которых, к примеру, есть бизнесмен Денис Избрехт (ранее он участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и площадей в ЦУМе на Петровке). Связаться с ним не удалось. Представитель А1 от комментариев отказался. Запрос в «Страну девелопмент» остался без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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