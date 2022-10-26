Суд запретил выгонять магазин Hamleys из Центрального детского магазина

Суд запретил выгонять магазин Hamleys из Центрального детского магазинаТем не менее сохранить площади в комплексе на Лубянке ему, скорее всего, не удастся
Российский франчайзи международной сети Hamleys АО «Вандеркинд» (входит в Ideas4retail миллиардера Александра Мамута и бизнесмена Евгения Бутмана) добился введения обеспечительных мер в отношении помещений на 7000 кв. м, которые он арендовал у структуры компании «Галс-девелопмент» в здании Центрального детского магазина (ЦДМ, бывший «Детский мир») на Лубянке.
Арбитражный суд Москвы, как следует из его определения, запретил владельцу этого комплекса чинить препятствия в использовании этих площадей, на которых располагается флагманский российский магазин игрушек Hamleys. Рассмотрение иска АО «Вандеркинд» по существу назначено на 1 декабря.
Истец требует признать незаконным односторонний отказ ЦДМ от исполнения договора аренды площадей, следует из материалов дела. Там же говорится, что уведомление о расторжении соглашения он получил 7 октября и согласно договоренностям «Вандеркинд» должен покинуть занимаемые им помещения в течение двух недель. Если он не успеет, то все невывезенное имущество может быть утилизировано. За такой срок съехать действительно очень сложно, особенно если требуется вернуть помещение без отделки, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.