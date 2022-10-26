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Суд запретил выгонять магазин Hamleys из Центрального детского магазина

Тем не менее сохранить площади в комплексе на Лубянке ему, скорее всего, не удастся
Маргарита Соболь
Московский арбитраж запретил выгонять франчайзи магазина игрушек Hamleys Александра Мамута из Центрального детского магазина на Лубянке / Евгений Разумный / Ведомости

Российский франчайзи международной сети Hamleys АО «Вандеркинд» (входит в Ideas4retail миллиардера Александра Мамута и бизнесмена Евгения Бутмана) добился введения обеспечительных мер в отношении помещений на 7000 кв. м, которые он арендовал у структуры компании «Галс-девелопмент» в здании Центрального детского магазина (ЦДМ, бывший «Детский мир») на Лубянке.

Арбитражный суд Москвы, как следует из его определения, запретил владельцу этого комплекса чинить препятствия в использовании этих площадей, на которых располагается флагманский российский магазин игрушек Hamleys. Рассмотрение иска АО «Вандеркинд» по существу назначено на 1 декабря.

Истец требует признать незаконным односторонний отказ ЦДМ от исполнения договора аренды площадей, следует из материалов дела. Там же говорится, что уведомление о расторжении соглашения он получил 7 октября и согласно договоренностям «Вандеркинд» должен покинуть занимаемые им помещения в течение двух недель. Если он не успеет, то все невывезенное имущество может быть утилизировано. За такой срок съехать действительно очень сложно, особенно если требуется вернуть помещение без отделки, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных