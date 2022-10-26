Суд запретил выгонять магазин Hamleys из Центрального детского магазина

Истец требует признать незаконным односторонний отказ ЦДМ от исполнения договора аренды площадей, следует из материалов дела. Там же говорится, что уведомление о расторжении соглашения он получил 7 октября и согласно договоренностям «Вандеркинд» должен покинуть занимаемые им помещения в течение двух недель. Если он не успеет, то все невывезенное имущество может быть утилизировано. За такой срок съехать действительно очень сложно, особенно если требуется вернуть помещение без отделки, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.