У «Галс-девелопмента» может появиться еще один проект в элитном сегменте

У «Галс-девелопмента» может появиться еще один проект в элитном сегментеКомпания хочет перестроить в апарт-комплекс торговый дом Гуськова на Лубянке
«Галс-девелопмент» намерен запустить проект в элитном сегменте в районе Лубянки в центре Москвы, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией. По их словам, девелопер планирует реконструировать под премиальные апартаменты комплекс зданий в Большом Черкасском переулке. Эту информацию подтвердил один из партнеров «Галс-девелопмента». Представитель девелопера от комментариев отказался, но ранее гендиректор компании Виктор Адамов заявлял в интервью «Ведомостям», что у компании будет проект в элитном сегменте в центре Москвы. Детали он тогда не раскрыл.
Общая площадь строений в Большом Черкасском переулке, которые может реконструировать «Галс-девелопмент», составляет 17 300 кв. м. Одно из них – торговый дом купца Александра Гуськова. Его построили в 1903 г., в советское время там был жилой дом с коммунальными квартирами. Позднее дом был расселен, и помещения во всем комплексе принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина.
В отношении его еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств финансовой организации. В итоге контроль над этим банком спустя год получил ВТБ. Судя по всему, к нему перешли и некоторые активы Бородина. По крайней мере, именно ВТБ в течение двух лет выставлял помещения в Большом Черкасском переулке на продажу за 2,6 млрд руб., сказано на сайте Единой электронной торговой площадки, но тогда покупателей на них не нашлось. Информацию о повторных торгах найти не удалось. Скорее всего, было принято решение передать эти объекты «Галс-девелопменту», предполагают два консультанта, напоминая, что до февраля 2022 г. этого девелопера контролировали структуры банка.
Представитель ВТБ от комментариев отказался. Проект апарт-комплекса на Лубянке находится на начальной стадии, его параметры пока не конкретизированы, говорят два консультанта, работавших с «Галс-девелопментом». По их словам, скорее всего, площадь зданий не изменится. В этом районе действуют ограничения по высотности, поэтому там можно сделать только малоэтажный объект, объясняет управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее словам, площадь квартир в этом случае в нем может составить около 11 000 кв. м.
Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова говорит о 12 000–13 000 кв. м. Инвестиции в реализацию такого проекта Коркка оценивает в 10 млрд руб. Выручка от реализации квартир здесь составит минимум 20 млрд руб., сказала Доброхотова. Коркка приводит более точные цифры – 23 млрд руб. Стоимость лотов в апарт-комплексе в таком месте доходит до 2–3 млн руб. за 1 кв. м, соглашается директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин.