У «Галс-девелопмента» может появиться еще один проект в элитном сегменте

В отношении его еще в 2010 г. было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств финансовой организации. В итоге контроль над этим банком спустя год получил ВТБ. Судя по всему, к нему перешли и некоторые активы Бородина. По крайней мере, именно ВТБ в течение двух лет выставлял помещения в Большом Черкасском переулке на продажу за 2,6 млрд руб., сказано на сайте Единой электронной торговой площадки, но тогда покупателей на них не нашлось. Информацию о повторных торгах найти не удалось. Скорее всего, было принято решение передать эти объекты «Галс-девелопменту», предполагают два консультанта, напоминая, что до февраля 2022 г. этого девелопера контролировали структуры банка.