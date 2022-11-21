Ансамбль фармацевтической фабрики Феррейна в центре Москвы могут перестроить в апартаменты или офис

Феррейн – один из родоначальников аптечного дела в России. Продукция его предприятия удостаивалась права изображения государственного герба на этикетках, а препаратами пользовались члены императорской семьи. Фармацевтическая фабрика в Кривоколенном переулке была построена в 1893 г. по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. До этого здесь находилось здание, в котором в 1784 г. жил писатель и историк Николай Карамзин. В одном из зданий ансамбля раньше была главная контора и правление фирмы, еще одно строение использовалось как жилой дом – в нем жил сам Феррейн.