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Ансамбль фармацевтической фабрики Феррейна в центре Москвы могут перестроить в апартаменты или офис

Дом.РФ выставил комплекс зданий рядом с Чистыми прудами на продажу
Дарья Молоткова Антон Филатов
Стартовая цена зданий фабрики составит 575 млн руб. / дом.рф

Дом.РФ в конце декабря проведет торги по продаже комплекса зданий общей площадью 8200 кв. м и четырех участков на 0,5 га в Кривоколенном переулке недалеко от ст. м. «Чистые пруды» в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте госкомпании.

Представитель Дом.РФ эту информацию подтвердил, уточнив, что продаваемые строения являются частью объекта культурного наследия – «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы «В. К. Феррейн». При этом, по словам директора подразделения «Реализация федерального имущества» Дом.РФ Николая Сарокваши, у зданий отсутствуют охранные обязательства, что, соответственно, не налагает на будущего нового собственника строгих ограничений по эксплуатации. Хотя определенные нормы соблюсти придется, резюмировал он. Сарокваша также добавил, что основная задача для госкомпании заключается в том, чтобы «вдохнуть вторую жизнь в неиспользуемые территории».

Феррейн – один из родоначальников аптечного дела в России. Продукция его предприятия удостаивалась права изображения государственного герба на этикетках, а препаратами пользовались члены императорской семьи. Фармацевтическая фабрика в Кривоколенном переулке была построена в 1893 г. по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. До этого здесь находилось здание, в котором в 1784 г. жил писатель и историк Николай Карамзин. В одном из зданий ансамбля раньше была главная контора и правление фирмы, еще одно строение использовалось как жилой дом – в нем жил сам Феррейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных