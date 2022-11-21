Ансамбль фармацевтической фабрики Феррейна в центре Москвы могут перестроить в апартаменты или офис

Ансамбль фармацевтической фабрики Феррейна в центре Москвы могут перестроить в апартаменты или офисДом.РФ выставил комплекс зданий рядом с Чистыми прудами на продажу
Дом.РФ в конце декабря проведет торги по продаже комплекса зданий общей площадью 8200 кв. м и четырех участков на 0,5 га в Кривоколенном переулке недалеко от ст. м. «Чистые пруды» в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте госкомпании.
Представитель Дом.РФ эту информацию подтвердил, уточнив, что продаваемые строения являются частью объекта культурного наследия – «Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы «В. К. Феррейн». При этом, по словам директора подразделения «Реализация федерального имущества» Дом.РФ Николая Сарокваши, у зданий отсутствуют охранные обязательства, что, соответственно, не налагает на будущего нового собственника строгих ограничений по эксплуатации. Хотя определенные нормы соблюсти придется, резюмировал он. Сарокваша также добавил, что основная задача для госкомпании заключается в том, чтобы «вдохнуть вторую жизнь в неиспользуемые территории».
Феррейн – один из родоначальников аптечного дела в России. Продукция его предприятия удостаивалась права изображения государственного герба на этикетках, а препаратами пользовались члены императорской семьи. Фармацевтическая фабрика в Кривоколенном переулке была построена в 1893 г. по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. До этого здесь находилось здание, в котором в 1784 г. жил писатель и историк Николай Карамзин. В одном из зданий ансамбля раньше была главная контора и правление фирмы, еще одно строение использовалось как жилой дом – в нем жил сам Феррейн.