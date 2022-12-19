Группа «Пионер» построит премиальный небоскреб в Дубае

Рынок Дубая «Пионер» начал изучать летом этого года, говорит Максимов. Реализовывать проект здесь компания, по его словам, планирует самостоятельно, без партнеров. При этом она готова привлекать инвесторов, что позволит реализовать сразу несколько объектов в разных частях города. Максимов добавил, что в следующем году девелопер рассматривает возможность приобрести еще 2–3 проекта в этом регионе.