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Группа «Пионер» построит премиальный небоскреб в Дубае

Московские девелоперы диверсифицируют портфели на фоне снижения спроса на жилье в российской столице
Дарья Молоткова
OLIVER LANG / AFP

ГК «Пионер» приобрела участок общей площадью 0,6 га между районами Dubai Marina и Palm Jumeirah. Об этом «Ведомостям» рассказал акционер девелопера Леонид Максимов. Об этом также знают два консультанта, работающие сейчас в этом городе. По словам Максимова, на приобретенной площадке компания намерена построить премиальный высотный комплекс в 45 этажей, его общая площадь составит порядка 100 000 кв. м.

Рынок Дубая «Пионер» начал изучать летом этого года, говорит Максимов. Реализовывать проект здесь компания, по его словам, планирует самостоятельно, без партнеров. При этом она готова привлекать инвесторов, что позволит реализовать сразу несколько объектов в разных частях города. Максимов добавил, что в следующем году девелопер рассматривает возможность приобрести еще 2–3 проекта в этом регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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