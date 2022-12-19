Группа «Пионер» построит премиальный небоскреб в Дубае

Группа «Пионер» построит премиальный небоскреб в ДубаеМосковские девелоперы диверсифицируют портфели на фоне снижения спроса на жилье в российской столице
ГК «Пионер» приобрела участок общей площадью 0,6 га между районами Dubai Marina и Palm Jumeirah. Об этом «Ведомостям» рассказал акционер девелопера Леонид Максимов. Об этом также знают два консультанта, работающие сейчас в этом городе. По словам Максимова, на приобретенной площадке компания намерена построить премиальный высотный комплекс в 45 этажей, его общая площадь составит порядка 100 000 кв. м.
Рынок Дубая «Пионер» начал изучать летом этого года, говорит Максимов. Реализовывать проект здесь компания, по его словам, планирует самостоятельно, без партнеров. При этом она готова привлекать инвесторов, что позволит реализовать сразу несколько объектов в разных частях города. Максимов добавил, что в следующем году девелопер рассматривает возможность приобрести еще 2–3 проекта в этом регионе.