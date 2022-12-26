Промсвязьбанк может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

Промсвязьбанк (ПСБ) договаривается с инвесткомпанией Millhouse Романа Абрамовича об аренде у нее порядка 20 000 кв. м в бизнес-центре «Балчуг», который расположен на так называемом «золотом острове» (историческая местность в центре Москвы, ограниченная Болотной, Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережными). Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил один из партнеров ПСБ. По их словам, переговоры между сторонами начались летом этого года, а договор может быть подписан до конца этого года. Millhouse уже в сентябре перестала показывать эти площади другим претендентам, говорит один из собеседников «Ведомостей». Ее представитель на запрос не ответил. Так же поступили и в ПСБ.