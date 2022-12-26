Промсвязьбанк может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

Промсвязьбанк может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисовОн арендует у структуры Романа Абрамовича 20 000 кв. м в деловом квартале «Балчуг плаза» на «золотом острове» в Москве
Промсвязьбанк (ПСБ) договаривается с инвесткомпанией Millhouse Романа Абрамовича об аренде у нее порядка 20 000 кв. м в бизнес-центре «Балчуг», который расположен на так называемом «золотом острове» (историческая местность в центре Москвы, ограниченная Болотной, Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережными). Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил один из партнеров ПСБ. По их словам, переговоры между сторонами начались летом этого года, а договор может быть подписан до конца этого года. Millhouse уже в сентябре перестала показывать эти площади другим претендентам, говорит один из собеседников «Ведомостей». Ее представитель на запрос не ответил. Так же поступили и в ПСБ.
Банк давно ищет площади такого объема, говорят два консультанта. Но, к примеру, в прошлом году на рынке был явный дефицит крупных помещений с отделкой в центре Москвы, замечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. «Балчуг плаза» же идеально подходит под размещение штаб-квартиры, считает руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Банк мог бы здесь консолидировать свои офисы для оптимизации всех бизнес-процессов, соглашается с ним заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Олеся Малахова. Сейчас, судя по информации на сайте ПСБ, центральное отделение финансовой организации находится на Смирновской улице, недалеко от ст. м. «Нижегородская». Кроме того, у нее есть офисы на 2-й Тверской-Ямской улице, в пер. Капранова, на Славянской площади.