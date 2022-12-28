Capital Group выкупила недостроенное здание «Рособоронэкспорта» на юго-западе Москвы

Компания «Вип джет» стала победителем торгов по продаже недостроенного административного комплекса «Рособоронэкспорта» общей площадью 55 500 кв. м, расположенного на пр-те Вернадского на юго-западе Москвы. Это следует из протокола аукциона, организованного компанией «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» (в нее входит и «Рособоронэкспорт»). Там также сказано, что в лот входит еще и участок на 2,37 га.