Capital Group выкупила недостроенное здание «Рособоронэкспорта» на юго-западе Москвы

Capital Group выкупила недостроенное здание «Рособоронэкспорта» на юго-западе МосквыНа этом месте она сможет возвести до 100 000 кв. м жилья
Компания «Вип джет» стала победителем торгов по продаже недостроенного административного комплекса «Рособоронэкспорта» общей площадью 55 500 кв. м, расположенного на пр-те Вернадского на юго-западе Москвы. Это следует из протокола аукциона, организованного компанией «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» (в нее входит и «Рособоронэкспорт»). Там также сказано, что в лот входит еще и участок на 2,37 га.
«Вип джет», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с застройщиком Capital Group. 100% долей в ней принадлежат Герману Те – сыну основного владельца девелопера Павла Те. До 2016 г. этой фирмой владело и ООО «Капитал груп девелопмент». Представитель Capital Group информацию о сделке подтвердил, но от других комментариев отказался.