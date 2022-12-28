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Capital Group выкупила недостроенное здание «Рособоронэкспорта» на юго-западе Москвы

На этом месте она сможет возвести до 100 000 кв. м жилья
Дарья Молоткова
Площадка «Рособоронэкспорта» подходит для солидного камерного проекта класса бизнес-плюс или выше / rt-capital.ru

Компания «Вип джет» стала победителем торгов по продаже недостроенного административного комплекса «Рособоронэкспорта» общей площадью 55 500 кв. м, расположенного на пр-те Вернадского на юго-западе Москвы. Это следует из протокола аукциона, организованного компанией «РТ-капитал», отвечающей за реализацию непрофильных активов госкорпорации «Ростех» (в нее входит и «Рособоронэкспорт»). Там также сказано, что в лот входит еще и участок на 2,37 га.

«Вип джет», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с застройщиком Capital Group. 100% долей в ней принадлежат Герману Те – сыну основного владельца девелопера Павла Те. До 2016 г. этой фирмой владело и ООО «Капитал груп девелопмент». Представитель Capital Group информацию о сделке подтвердил, но от других комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных