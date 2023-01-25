На московском рынке офисов закрылась крупная сделка

На московском рынке офисов закрылась крупная сделкаЗерновой трейдер «Деметра-холдинг» арендовал порядка 10 000 кв. м в бизнес-центре «Эрмитаж плаза» в центре столицы
Входящий в группу ВТБ зерновой трейдер «Деметра-холдинг» договорился с собственником бизнес-центра «Эрмитаж плаза», который находится на Краснопролетарской улице рядом со ст. м. «Маяковская», об аренде у него 10 000 кв. м в этом объекте. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным комплексом. По их словам, соглашение между сторонами было подписано в конце прошлого года.
Представитель «Деметра-холдинга» информацию о сделке подтвердил. По его словам, сейчас компания и связанные с ней структуры занимают площади в различных столичных объектах (среди них, к примеру, «Башня на Набережной» в деловом центре «Москва-сити» и бизнес-центре Black & White на Кожевнической улице в Замоскворечье. – «Ведомости»). Летом же 2023 г. холдинг планирует перевести их все в «Эрмитаж плазу». Это, по словам собеседника «Ведомостей», позволит сократить операционные издержки на содержание офисов, а также оперативно наладить бизнес-процессы и внутрикорпоративные коммуникации. Представитель компании «Тизприбор», которой принадлежит «Эрмитаж плаза», от комментариев отказался.
«Деметра-холдинг» называет себя крупнейшим в России вертикально-интегрированным инфраструктурным холдингом, он специализируется на торговле и экспорте зерновых (в сезоне 2021/22 г. вывез 4,5 млн т). В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (мощность хранения 130 000 т), терминал «Тамань» (192 000 т) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (250 000 т). Группе принадлежат также элеваторы «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» (75 000 т хранения) и «Октябрьский» (130 000 т), а также крупнейший железнодорожный оператор по перевозке агропромышленных насыпных грузов «Русагротранс». Основным владельцем холдинга с долей 45% выступает ВТБ, остальные собственники не раскрываются. Консолидированные финансовые показатели всей группы неизвестны, выручка ООО «Деметра-холдинг» в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль – 4,2 млрд руб.