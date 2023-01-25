На московском рынке офисов закрылась крупная сделка

Представитель «Деметра-холдинга» информацию о сделке подтвердил. По его словам, сейчас компания и связанные с ней структуры занимают площади в различных столичных объектах (среди них, к примеру, «Башня на Набережной» в деловом центре «Москва-сити» и бизнес-центре Black & White на Кожевнической улице в Замоскворечье. – «Ведомости»). Летом же 2023 г. холдинг планирует перевести их все в «Эрмитаж плазу». Это, по словам собеседника «Ведомостей», позволит сократить операционные издержки на содержание офисов, а также оперативно наладить бизнес-процессы и внутрикорпоративные коммуникации. Представитель компании «Тизприбор», которой принадлежит «Эрмитаж плаза», от комментариев отказался.