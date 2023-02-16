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Знаменитый долгострой рядом с храмом Христа Спасителя на Остоженке может быть реанимирован

Новым владельцем проекта стал фонд компании, которую ранее связывали со структурами миллиардера Виктора Вексельберга
Дарья Молоткова Антон Филатов
Golden Mile – один из самых известных долгостроев в Москве / Максим Стулов / Ведомости

У проекта элитного жилого комплекса Golden Mile Private Residences (он же «Золотая миля», 9675 кв. м) на пересечении ул. Остоженка и Пожарского переулка в центре Москвы опять сменился владелец. В конце декабря 2022 г. новым собственником ООО «Идиль девелопмент», которому и принадлежат права на эту площадку, согласно ЕГРЮЛ, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Премьеринвест» под управлением фирмы «Аурум инвестмент».

Пайщики фонда не раскрываются. Владелец «Аурум инвестмент» – бизнесмен Эдуард Поздняков. Сама компания в 2018 г. входила в список аффилированных лиц электроэнергетической группы «Т плюс», которую на тот момент контролировал холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга (после попадания бизнесмена под санкции США «Ренова» снизила свою долю в ней до 39,59%, актуальный состав владельцев она не раскрывает).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных