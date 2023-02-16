Знаменитый долгострой рядом с храмом Христа Спасителя на Остоженке может быть реанимирован

Знаменитый долгострой рядом с храмом Христа Спасителя на Остоженке может быть реанимированНовым владельцем проекта стал фонд компании, которую ранее связывали со структурами миллиардера Виктора Вексельберга
У проекта элитного жилого комплекса Golden Mile Private Residences (он же «Золотая миля», 9675 кв. м) на пересечении ул. Остоженка и Пожарского переулка в центре Москвы опять сменился владелец. В конце декабря 2022 г. новым собственником ООО «Идиль девелопмент», которому и принадлежат права на эту площадку, согласно ЕГРЮЛ, стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Премьеринвест» под управлением фирмы «Аурум инвестмент».
Пайщики фонда не раскрываются. Владелец «Аурум инвестмент» – бизнесмен Эдуард Поздняков. Сама компания в 2018 г. входила в список аффилированных лиц электроэнергетической группы «Т плюс», которую на тот момент контролировал холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга (после попадания бизнесмена под санкции США «Ренова» снизила свою долю в ней до 39,59%, актуальный состав владельцев она не раскрывает).