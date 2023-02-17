Воронежский девелопер «Выбор» оказался владельцем крупного участка в новой Москве

Воронежский девелопер «Выбор» оказался владельцем крупного участка в новой МосквеТам можно возвести порядка 200 000 кв. м малоэтажного жилья
Воронежский девелопер «Выбор» планирует застроить территорию общей площадью 20,3 га, которая находятся в деревне Романцево под Троицком в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По данным Росреестра, структура застройщика, «Выбор 1», действительно стала владельцем участков в этом районе, сделка прошла еще летом прошлого года. Продавец – Рейза Мошкович, бывший руководитель некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок Романцево» (ликвидировано в 2017 г.). Мошкович на запрос не ответила. Так же поступили и в «Выборе».
«Выбор», по данным Единого ресурса застройщиков, занимает четвертое место в списке крупнейших девелоперов Воронежа. Сама компания была основана еще в 1997 г. За это время она построила порядка 2,2 млн кв. м, а в активной стройке у нее сейчас находится 146 169 кв. м жилья. Основным владельцем девелопера, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», является депутат воронежской областной думы Александр Цыбань.