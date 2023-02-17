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Воронежский девелопер «Выбор» оказался владельцем крупного участка в новой Москве

Там можно возвести порядка 200 000 кв. м малоэтажного жилья
Дарья Молоткова Галина Казакулова Антон Филатов
По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, размер участка позволяет построить порядка 200 000 кв. м малоэтажного жилья эконом- или комфорт-класса / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Воронежский девелопер «Выбор» планирует застроить территорию общей площадью 20,3 га, которая находятся в деревне Романцево под Троицком в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По данным Росреестра, структура застройщика, «Выбор 1», действительно стала владельцем участков в этом районе, сделка прошла еще летом прошлого года. Продавец – Рейза Мошкович, бывший руководитель некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок Романцево» (ликвидировано в 2017 г.). Мошкович на запрос не ответила. Так же поступили и в «Выборе».

«Выбор», по данным Единого ресурса застройщиков, занимает четвертое место в списке крупнейших девелоперов Воронежа. Сама компания была основана еще в 1997 г. За это время она построила порядка 2,2 млн кв. м, а в активной стройке у нее сейчас находится 146 169 кв. м жилья. Основным владельцем девелопера, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», является депутат воронежской областной думы Александр Цыбань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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