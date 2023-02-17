Воронежский девелопер «Выбор» оказался владельцем крупного участка в новой Москве

Воронежский девелопер «Выбор» планирует застроить территорию общей площадью 20,3 га, которая находятся в деревне Романцево под Троицком в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. По данным Росреестра, структура застройщика, «Выбор 1», действительно стала владельцем участков в этом районе, сделка прошла еще летом прошлого года. Продавец – Рейза Мошкович, бывший руководитель некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок Романцево» (ликвидировано в 2017 г.). Мошкович на запрос не ответила. Так же поступили и в «Выборе».