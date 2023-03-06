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Структура «Роскосмоса» продала крупный участок в центре Москвы

«Донстрой» может построить на территории конструкторского бюро «Мотор» не менее 200 000 кв. м жилья
Дарья Молоткова Инна Сидоркова
Приобретением территории «Мотора» интересовались различные девелоперы / Яндекс.Карты

Принадлежащее девелоперу «Донстрой» ООО «Специализированный застройщик «Макеева» в середине декабря прошлого года закрыло сделку по приобретению прав на земельный участок площадью около 6 га на ул. Сергея Макеева в Пресненском районе Москвы. Это следует из выписок Росреестра. Представитель застройщика информацию о приобретении данной площадки подтвердил. Других подробностей он не сообщил, сказав лишь, что компания «планирует развитие данной территории».

По данным Росреестра, сейчас участок на ул. Сергея Макеева занимает конструкторское бюро «Мотор». Это филиал входящего в госкорпорацию «Роскосмос» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Из выписок сервиса следует, что предприятие продолжит оставаться арендатором этой площадки до августа 2024 г. Само бюро, созданное в 1961 г., специализируется на «проведении научно-исследовательских и конструкторских работ по созданию наземного оборудования ракетных и космических комплексов», в частности для ракет-носителей «Ангара» и «Союз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных