Структура «Роскосмоса» продала крупный участок в центре Москвы

По данным Росреестра, сейчас участок на ул. Сергея Макеева занимает конструкторское бюро «Мотор». Это филиал входящего в госкорпорацию «Роскосмос» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Из выписок сервиса следует, что предприятие продолжит оставаться арендатором этой площадки до августа 2024 г. Само бюро, созданное в 1961 г., специализируется на «проведении научно-исследовательских и конструкторских работ по созданию наземного оборудования ракетных и космических комплексов», в частности для ракет-носителей «Ангара» и «Союз».