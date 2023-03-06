Структура «Роскосмоса» продала крупный участок в центре Москвы«Донстрой» может построить на территории конструкторского бюро «Мотор» не менее 200 000 кв. м жилья
Принадлежащее девелоперу «Донстрой» ООО «Специализированный застройщик «Макеева» в середине декабря прошлого года закрыло сделку по приобретению прав на земельный участок площадью около 6 га на ул. Сергея Макеева в Пресненском районе Москвы. Это следует из выписок Росреестра. Представитель застройщика информацию о приобретении данной площадки подтвердил. Других подробностей он не сообщил, сказав лишь, что компания «планирует развитие данной территории».
По данным Росреестра, сейчас участок на ул. Сергея Макеева занимает конструкторское бюро «Мотор». Это филиал входящего в госкорпорацию «Роскосмос» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Из выписок сервиса следует, что предприятие продолжит оставаться арендатором этой площадки до августа 2024 г. Само бюро, созданное в 1961 г., специализируется на «проведении научно-исследовательских и конструкторских работ по созданию наземного оборудования ракетных и космических комплексов», в частности для ракет-носителей «Ангара» и «Союз».