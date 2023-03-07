На покупку недостроенного здания женского центра Элины Быстрицкой претендует MR Group

Центр духовного и физического совершенствования женщины «Эллина» на Цветном бульваре – один из самых известных долгостроев Москвы. Инициатором проекта выступала актриса Элина Быстрицкая, которая сыграла роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон», она подписала инвестиционный контракт со столичным правительством на возведение этого комплекса еще в 1993 г. Найти инвестора ей не удавалось восемь лет, работы на площадке начались только в 2001 г., когда долю в проекте получила известная на тот момент девелоперская компания «Социальная инициатива» бизнесмена Николая Карасева. Она планировала возвести на Цветном бульваре комплекс общей площадью 24 000 кв. м. В 2005 г. строительство женского центра приостановили, так как в отношении руководства «Социальной инициативы» были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Карасев в 2009 г. был приговорен Басманным районным судом Москвы к 10 годам колонии.