На покупку недостроенного здания женского центра Элины Быстрицкой претендует MR Group

На покупку недостроенного здания женского центра Элины Быстрицкой претендует MR GroupДевелопер может построить на его месте жилой комплекс
Мэрия Москвы может предоставить участок общей площадью 0,42 га на Цветном бульваре, на котором сейчас находится недостроенное здание женского центра актрисы Элины Быстрицкой, ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Оникс-девелопмент».
Это следует из решения столичной градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), которая рассматривала вопрос по этой площадке в конце прошлого года. «Ведомости» ознакомились с копией этого документа. СЗ «Оникс-девелопмент», согласно «СПАРК-Интерфаксу», связан с крупным московским девелопером MR Group. В частности, фирма ООО «УК «МР капитал» является его совладельцем. Представитель компании на запрос «Ведомостей» не ответил. Так же поступили в Москомстройинвесте. Но об интересе MR Group к площадке на Цветном бульваре знают два консультанта, работавших с девелопером.
Центр духовного и физического совершенствования женщины «Эллина» на Цветном бульваре – один из самых известных долгостроев Москвы. Инициатором проекта выступала актриса Элина Быстрицкая, которая сыграла роль Аксиньи в фильме «Тихий Дон», она подписала инвестиционный контракт со столичным правительством на возведение этого комплекса еще в 1993 г. Найти инвестора ей не удавалось восемь лет, работы на площадке начались только в 2001 г., когда долю в проекте получила известная на тот момент девелоперская компания «Социальная инициатива» бизнесмена Николая Карасева. Она планировала возвести на Цветном бульваре комплекс общей площадью 24 000 кв. м. В 2005 г. строительство женского центра приостановили, так как в отношении руководства «Социальной инициативы» были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Карасев в 2009 г. был приговорен Басманным районным судом Москвы к 10 годам колонии.