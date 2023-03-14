Группа ПИК может построить жилой комплекс рядом с Центральным домом литераторов в центре Москвы

ПИК ведет переговоры о приобретении участка на Малой Никитской улице под строительство элитного жилого комплекса. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Это подтверждается и отчетом о результатах проведения инженерно-геодезических работ на этой территории, который был опубликован на сайте мэрии Москвы в январе этого года. Заказчиком данной процедуры в документе указана принадлежащая этому девелоперу фирма ООО «ПИК – управляющая компания». В отчете сказано, что площадь участка составляет 0,2 га, других деталей там нет. Представитель ГК ПИК от комментариев отказался. Один из консультантов знает, что сделка с девелопером пока не закрыта.