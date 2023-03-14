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Группа ПИК может построить жилой комплекс рядом с Центральным домом литераторов в центре Москвы

Это будет первый проект девелопера под элитным брендом Mono
Дарья Молоткова Антон Филатов
Жилье в таком месте будет пользоваться спросом, считают консультанты / Максим Стулов / Ведомости

ПИК ведет переговоры о приобретении участка на Малой Никитской улице под строительство элитного жилого комплекса. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Это подтверждается и отчетом о результатах проведения инженерно-геодезических работ на этой территории, который был опубликован на сайте мэрии Москвы в январе этого года. Заказчиком данной процедуры в документе указана принадлежащая этому девелоперу фирма ООО «ПИК – управляющая компания». В отчете сказано, что площадь участка составляет 0,2 га, других деталей там нет. Представитель ГК ПИК от комментариев отказался. Один из консультантов знает, что сделка с девелопером пока не закрыта.

Сейчас на данной площадке, судя по информации Росреестра, находятся два здания общей площадью порядка 4000 кв. м, построенные еще в 1861 г. До этого времени участок был частью территории, на которой находилась усадьба князей Гагариных. В прошлом веке эти строения использовались под жилье. В частности, там находилась квартира химика Владимира Марковникова. Уже в наше время там открылся отель «Клуб 27», затем площади в зданиях передали под офисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных