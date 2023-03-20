«Баркли» может построить крупный апарт-комплекс рядом с торговым центром «Авиапарк»Это будет первый проект девелопера за последние несколько лет
Компания «Специализированный застройщик (СЗ) «М-девелопмент» попросила градостроительно-земельную комиссию Москвы (ГЗК) внести изменения в правила землепользования и застройки участка за торгово-развлекательным комплексом (ТРК) «Авиапарк» на Ходынском бульваре (между ТРК и парком «Ходынское поле»). Это следует из документов ГЗК, с которыми ознакомились «Ведомости». Площадь этой территории, согласно данным Росрееста, составляет 1,69 га. Ранее Москомстройинвест сообщал, что там планируется строительство 130 000 кв. м недвижимости. Один из консультантов, работавших с этой площадкой, уточняет, что проект должен включать в себя гостиницу на 74 000 кв. м, многофункциональный комплекс на 46 000 кв. м, а также Центр современного искусства на 10 000 кв. м.
Изначально девелопером этой площадки выступал собственник «Авиапарка» – АО «ТВК «Авиапарк». Ранее конечными бенефициарами этой компании консультанты называли бизнесмена Михаила Зайца, совладельца Amma Development (строила этот торговый центр), и структуры семьи Аркадия Ротенберга (сначала его самого, потом сына Игоря, а затем дочь Лилию). Но СЗ «М-девелопмент», который подал заявку в ГЗК на согласование нового проекта за «Авиапарком», может быть связан с девелоперской компанией «Баркли» Леонида Казинца.
По крайней мере, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в России зарегистрировано лишь две компании с таким названием. Первая находится под управлением «Баркли», директором второй выступает Казинец. Сам он подтверждать свое участие в проекте у «Авиапарка» не стал, сообщив, что «это какая-то ошибка или совпадение». Правда, два консультанта, работавших с данной площадкой, знают, что «Баркли» «договорилась с владельцами «Авиапарка» о застройке участка рядом с ТРК». Один из них утверждает, что стороны заключили или в ближайшее время планируют заключить сделку по приобретению площадки. По его словам, «Баркли» хочет согласовать тут строительство или апартаментов, или гостинично-апартаментного комплекса.