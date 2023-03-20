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«Баркли» может построить крупный апарт-комплекс рядом с торговым центром «Авиапарк»

Это будет первый проект девелопера за последние несколько лет
Дарья Молоткова Антон Филатов
К рискам нового комплекса консультанты относят и высокую конкуренцию в этом районе / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Специализированный застройщик (СЗ) «М-девелопмент» попросила градостроительно-земельную комиссию Москвы (ГЗК) внести изменения в правила землепользования и застройки участка за торгово-развлекательным комплексом (ТРК) «Авиапарк» на Ходынском бульваре (между ТРК и парком «Ходынское поле»). Это следует из документов ГЗК, с которыми ознакомились «Ведомости». Площадь этой территории, согласно данным Росрееста, составляет 1,69 га. Ранее Москомстройинвест сообщал, что там планируется строительство 130 000 кв. м недвижимости. Один из консультантов, работавших с этой площадкой, уточняет, что проект должен включать в себя гостиницу на 74 000 кв. м, многофункциональный комплекс на 46 000 кв. м, а также Центр современного искусства на 10 000 кв. м.

Изначально девелопером этой площадки выступал собственник «Авиапарка» – АО «ТВК «Авиапарк». Ранее конечными бенефициарами этой компании консультанты называли бизнесмена Михаила Зайца, совладельца Amma Development (строила этот торговый центр), и структуры семьи Аркадия Ротенберга (сначала его самого, потом сына Игоря, а затем дочь Лилию). Но СЗ «М-девелопмент», который подал заявку в ГЗК на согласование нового проекта за «Авиапарком», может быть связан с девелоперской компанией «Баркли» Леонида Казинца.

По крайней мере, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в России зарегистрировано лишь две компании с таким названием. Первая находится под управлением «Баркли», директором второй выступает Казинец. Сам он подтверждать свое участие в проекте у «Авиапарка» не стал, сообщив, что «это какая-то ошибка или совпадение». Правда, два консультанта, работавших с данной площадкой, знают, что «Баркли» «договорилась с владельцами «Авиапарка» о застройке участка рядом с ТРК». Один из них утверждает, что стороны заключили или в ближайшее время планируют заключить сделку по приобретению площадки. По его словам, «Баркли» хочет согласовать тут строительство или апартаментов, или гостинично-апартаментного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных