«Баркли» может построить крупный апарт-комплекс рядом с торговым центром «Авиапарк»

По крайней мере, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в России зарегистрировано лишь две компании с таким названием. Первая находится под управлением «Баркли», директором второй выступает Казинец. Сам он подтверждать свое участие в проекте у «Авиапарка» не стал, сообщив, что «это какая-то ошибка или совпадение». Правда, два консультанта, работавших с данной площадкой, знают, что «Баркли» «договорилась с владельцами «Авиапарка» о застройке участка рядом с ТРК». Один из них утверждает, что стороны заключили или в ближайшее время планируют заключить сделку по приобретению площадки. По его словам, «Баркли» хочет согласовать тут строительство или апартаментов, или гостинично-апартаментного комплекса.