Дистрибьютор косметики «Единая Европа холдинг» продаст свои складские активы в новой Москве

Дистрибьютор косметики «Единая Европа холдинг» продаст свои складские активы в новой МосквеЗдание логопарка покупает бывший фонд «Сбера», а землю под строительство аналогичного объекта – девелопер «Инград»
ГК «Единая Европа холдинг» ведет переговоры с бывшими структурами «Сбера» о продаже им складского комплекса «Киевское, 22» (41 763 кв. м), который находится в поселении Первомайское в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сделка еще не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Один из них уточняет, что покупателем выступит фонд под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (СФН), которая до прошлого года называлась «Сбер фонды недвижимости». Представитель СФН на запрос «Ведомостей» не ответил, также поступили в «Сбере» и «Единая Европа холдинге».
СФН специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которые вкладывают средства в коммерческую недвижимость – офисы, складские комплексы и торгово-развлекательные центры. Рыночную стоимость логопарка «Киевское, 22» руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 2,5–3 млрд руб. Директор Ricci | Склады Дмитрий Герастовский считает, что он стоит около 3,2 млрд руб. Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов называет этот склад хорошим объектом для долгосрочных инвестиций. СФН сейчас активно рассматривает объекты со стабильным арендным потоком, объясняет партнер NF Group Константин Фомиченко.