Дистрибьютор косметики «Единая Европа холдинг» продаст свои складские активы в новой Москве

ГК «Единая Европа холдинг» ведет переговоры с бывшими структурами «Сбера» о продаже им складского комплекса «Киевское, 22» (41 763 кв. м), который находится в поселении Первомайское в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сделка еще не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Один из них уточняет, что покупателем выступит фонд под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (СФН), которая до прошлого года называлась «Сбер фонды недвижимости». Представитель СФН на запрос «Ведомостей» не ответил, также поступили в «Сбере» и «Единая Европа холдинге».