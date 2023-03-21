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Дистрибьютор косметики «Единая Европа холдинг» продаст свои складские активы в новой Москве

Здание логопарка покупает бывший фонд «Сбера», а землю под строительство аналогичного объекта – девелопер «Инград»
Дарья Молоткова
lynkspm.com

ГК «Единая Европа холдинг» ведет переговоры с бывшими структурами «Сбера» о продаже им складского комплекса «Киевское, 22» (41 763 кв. м), который находится в поселении Первомайское в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сделка еще не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Один из них уточняет, что покупателем выступит фонд под управлением компании «Современные фонды недвижимости» (СФН), которая до прошлого года называлась «Сбер фонды недвижимости». Представитель СФН на запрос «Ведомостей» не ответил, также поступили в «Сбере» и «Единая Европа холдинге».

СФН специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которые вкладывают средства в коммерческую недвижимость – офисы, складские комплексы и торгово-развлекательные центры. Рыночную стоимость логопарка «Киевское, 22» руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 2,5–3 млрд руб. Директор Ricci | Склады Дмитрий Герастовский считает, что он стоит около 3,2 млрд руб. Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов называет этот склад хорошим объектом для долгосрочных инвестиций. СФН сейчас активно рассматривает объекты со стабильным арендным потоком, объясняет партнер NF Group Константин Фомиченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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