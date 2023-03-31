Девелоперская группа «Садовое кольцо» приобрела здания фабрики Ягужинских в Подмосковье

Фирма «Элитинвест» стала победителем торгов по продаже зданий Павловской суконной фабрики в Истринском районе Подмосковья. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Из аукционной документации следует, что общая площадь строений составляет около 18 000 кв. м, в лот входят также два участка общей площадью 11,9 га. Здание фабрики достанется компании по стартовой цене – 222,2 млн руб.