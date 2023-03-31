Девелоперская группа «Садовое кольцо» приобрела здания фабрики Ягужинских в Подмосковье

Девелоперская группа «Садовое кольцо» приобрела здания фабрики Ягужинских в ПодмосковьеРядом с этим объектом она может построить малоэтажный жилой комплекс
Фирма «Элитинвест» стала победителем торгов по продаже зданий Павловской суконной фабрики в Истринском районе Подмосковья. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Из аукционной документации следует, что общая площадь строений составляет около 18 000 кв. м, в лот входят также два участка общей площадью 11,9 га. Здание фабрики достанется компании по стартовой цене – 222,2 млн руб.
Красногорский «Элитинвест», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Виктору Журавлеву. В документах компании указан почтовый ящик с доменом девелоперской группы «Садовое кольцо». Ее представитель подтвердил, что именно она стала победителем торгов.
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