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Девелоперская группа «Садовое кольцо» приобрела здания фабрики Ягужинских в Подмосковье

Рядом с этим объектом она может построить малоэтажный жилой комплекс
Антон Филатов
Истра.рф

Фирма «Элитинвест» стала победителем торгов по продаже зданий Павловской суконной фабрики в Истринском районе Подмосковья. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Из аукционной документации следует, что общая площадь строений составляет около 18 000 кв. м, в лот входят также два участка общей площадью 11,9 га. Здание фабрики достанется компании по стартовой цене – 222,2 млн руб.

Красногорский «Элитинвест», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Виктору Журавлеву. В документах компании указан почтовый ящик с доменом девелоперской группы «Садовое кольцо». Ее представитель подтвердил, что именно она стала победителем торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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