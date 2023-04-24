Структуры «Сбера» могут арендовать гибкий офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье

Структуры «Сбера» могут арендовать гибкий офис в бывшем здании Минэкономразвития в ЗамоскворечьеРанее эти площади планировал занять Ozon
Входящий в «Сбер» маркетплейс «Сбермегамаркет» ведет переговоры об аренде 1500 рабочих мест (до 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Они также уточняют, что площади в этом комплексе займут и другие структуры «Сбера», в частности оператор «Сберлогистика» и сервис по доставке еды «Самокат». Представитель последнего эту информацию подтвердил. По его словам, компания находится на финальной стадии переговоров по этому объекту. Представители «Сбермегамаркета», Flexity и компании Remain, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались. В «Сбере» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Сейчас «Сбермегамаркет» снимает примерно 4000 кв. м (551 рабочее место) в коворкинге «Ключ» в бизнес-центре на Софийской набережной в районе Балчуга. По словам консультантов, этот объект уже не позволяет разместить всех сотрудников компании, именно по этой причине маркетплейс стал искать новые площади. Они добавляют, что «Сбер» давно рассматривал для размещения своих подразделений, работающих в сегменте электронной коммерции, именно бывшее здание Минэкономразвития, но его опередил Ozon, который еще в 2021 г. договорился с владельцем Flexity – турецкой Enka – об аренде всего здания общей площадью 17 256 кв. м. Но летом прошлого года эта сделка сорвалась.