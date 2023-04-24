Структуры «Сбера» могут арендовать гибкий офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье

Входящий в «Сбер» маркетплейс «Сбермегамаркет» ведет переговоры об аренде 1500 рабочих мест (до 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Они также уточняют, что площади в этом комплексе займут и другие структуры «Сбера», в частности оператор «Сберлогистика» и сервис по доставке еды «Самокат». Представитель последнего эту информацию подтвердил. По его словам, компания находится на финальной стадии переговоров по этому объекту. Представители «Сбермегамаркета», Flexity и компании Remain, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались. В «Сбере» на запрос «Ведомостей» не ответили.