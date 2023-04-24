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Структуры «Сбера» могут арендовать гибкий офис в бывшем здании Минэкономразвития в Замоскворечье

Ранее эти площади планировал занять Ozon
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Ставка аренды в Flexity на Овчинниковской набережной составляет порядка 37 500 руб. за рабочее место (включая НДС) в месяц / flexity.ru

Входящий в «Сбер» маркетплейс «Сбермегамаркет» ведет переговоры об аренде 1500 рабочих мест (до 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка пока не закрыта, но находится на высокой стадии готовности. Они также уточняют, что площади в этом комплексе займут и другие структуры «Сбера», в частности оператор «Сберлогистика» и сервис по доставке еды «Самокат». Представитель последнего эту информацию подтвердил. По его словам, компания находится на финальной стадии переговоров по этому объекту. Представители «Сбермегамаркета», Flexity и компании Remain, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались. В «Сбере» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Сейчас «Сбермегамаркет» снимает примерно 4000 кв. м (551 рабочее место) в коворкинге «Ключ» в бизнес-центре на Софийской набережной в районе Балчуга. По словам консультантов, этот объект уже не позволяет разместить всех сотрудников компании, именно по этой причине маркетплейс стал искать новые площади. Они добавляют, что «Сбер» давно рассматривал для размещения своих подразделений, работающих в сегменте электронной коммерции, именно бывшее здание Минэкономразвития, но его опередил Ozon, который еще в 2021 г. договорился с владельцем Flexity – турецкой Enka – об аренде всего здания общей площадью 17 256 кв. м. Но летом прошлого года эта сделка сорвалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных