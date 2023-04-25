Мэрия Москвы согласовала Sezar Group крупный жилой комплекс на Звенигородском шоссе

Мэрия Москвы согласовала Sezar Group крупный жилой комплекс на Звенигородском шоссеРанее бывший владелец «Донстроя» Максим Блажко планировал строить там офисы и торговый центр
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект застройки территории общей площадью 6,6 га между Звенигородским шоссе, 2-м и 3-м Силикатными проездами на западе Москвы. Как следует из ее протокола («Ведомости» с ним ознакомились), там появится 221 100 кв. м недвижимости, из которых 160 370 кв. м – жилье, остальное – объекты коммерческой недвижимости и инфраструктура. Права на эту территорию, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат фирме «Скади», основным владельцем которой является структура девелопера Sezar Group. Руководитель ее пресс-службы Евгения Сазонова планы по строительству жилья на этой площадке подтвердила. По ее словам, сейчас идет разработка проекта, первый этап застройки площадки компания планирует представить в конце 2023 г. – начале 2024 г.
Участок на Звенигородском шоссе ранее принадлежал бывшему владельцу девелопера «Донстрой» Максиму Блажко. Мэрия Москвы разрешила структуре бизнесмена построить там многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, он должен был включать в себя торгово-развлекательный центр и офисы. Но в ходе банкротства его компании «Ривер тауэр» права на эту территорию в 2018 г. выкупила «Скади», которую участники рынка связывали с основным акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). В конце прошлого года 59% «Скади» выкупила Sezar Group, оставшиеся доли, согласно «СПАРК-Интерфаксу», остаются у акционера RT&I Валерия Михайлова и гендиректора этой компании Алексея Мазина. Тем не менее, по словам Сазоновой, участок на Звенигородском шоссе сейчас полностью принадлежит Sezar Group. Представитель RT&I от комментариев отказался.