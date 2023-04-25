Мэрия Москвы согласовала Sezar Group крупный жилой комплекс на Звенигородском шоссе

Участок на Звенигородском шоссе ранее принадлежал бывшему владельцу девелопера «Донстрой» Максиму Блажко. Мэрия Москвы разрешила структуре бизнесмена построить там многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, он должен был включать в себя торгово-развлекательный центр и офисы. Но в ходе банкротства его компании «Ривер тауэр» права на эту территорию в 2018 г. выкупила «Скади», которую участники рынка связывали с основным акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). В конце прошлого года 59% «Скади» выкупила Sezar Group, оставшиеся доли, согласно «СПАРК-Интерфаксу», остаются у акционера RT&I Валерия Михайлова и гендиректора этой компании Алексея Мазина. Тем не менее, по словам Сазоновой, участок на Звенигородском шоссе сейчас полностью принадлежит Sezar Group. Представитель RT&I от комментариев отказался.