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Мэрия Москвы согласовала Sezar Group крупный жилой комплекс на Звенигородском шоссе

Ранее бывший владелец «Донстроя» Максим Блажко планировал строить там офисы и торговый центр
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила проект застройки территории общей площадью 6,6 га между Звенигородским шоссе, 2-м и 3-м Силикатными проездами на западе Москвы. Как следует из ее протокола («Ведомости» с ним ознакомились), там появится 221 100 кв. м недвижимости, из которых 160 370 кв. м – жилье, остальное – объекты коммерческой недвижимости и инфраструктура. Права на эту территорию, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат фирме «Скади», основным владельцем которой является структура девелопера Sezar Group. Руководитель ее пресс-службы Евгения Сазонова планы по строительству жилья на этой площадке подтвердила. По ее словам, сейчас идет разработка проекта, первый этап застройки площадки компания планирует представить в конце 2023 г. – начале 2024 г.

Участок на Звенигородском шоссе ранее принадлежал бывшему владельцу девелопера «Донстрой» Максиму Блажко. Мэрия Москвы разрешила структуре бизнесмена построить там многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, он должен был включать в себя торгово-развлекательный центр и офисы. Но в ходе банкротства его компании «Ривер тауэр» права на эту территорию в 2018 г. выкупила «Скади», которую участники рынка связывали с основным акционером O1 Properties – кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). В конце прошлого года 59% «Скади» выкупила Sezar Group, оставшиеся доли, согласно «СПАРК-Интерфаксу», остаются у акционера RT&I Валерия Михайлова и гендиректора этой компании Алексея Мазина. Тем не менее, по словам Сазоновой, участок на Звенигородском шоссе сейчас полностью принадлежит Sezar Group. Представитель RT&I от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных