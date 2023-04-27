Фонд американской Morgan Stanley продаст свой последний российский актив в сфере недвижимости

Фонд американской Morgan Stanley продаст свой последний российский актив в сфере недвижимостиОсновным претендентом на его долю в петербургском торговом центре «Галерея» считается «ТПС недвижимость»
О том, что фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, которым управляет американская компания Morgan Stanley, намерен продать 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. По их словам, приобретение этого комплекса рассматривает «ТПС недвижимость», но никаких обязывающих соглашений между сторонами на данный момент не подписано. Другие компании, интересующиеся «Галереей», они не назвали. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В «ТПС недвижимости» на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Галерея» – последний актив Morgan Stanley в сфере недвижимости в России. Ранее она инвестировала в различные публичные девелоперские компании, например в RGI International, а также владела половиной торгово-развлекательного центра «Метрополис» у ст. м. «Войковская». В прошлом году она продала свою долю в этом комплексе американской Hines, а уже в 2023 г. объект выкупил армянский инвестфонд Balchug Capital.