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Фонд американской Morgan Stanley продаст свой последний российский актив в сфере недвижимости

Основным претендентом на его долю в петербургском торговом центре «Галерея» считается «ТПС недвижимость»
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Галерея» – один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга / Ведомости

О том, что фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, которым управляет американская компания Morgan Stanley, намерен продать 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. По их словам, приобретение этого комплекса рассматривает «ТПС недвижимость», но никаких обязывающих соглашений между сторонами на данный момент не подписано. Другие компании, интересующиеся «Галереей», они не назвали. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В «ТПС недвижимости» на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Галерея» – последний актив Morgan Stanley в сфере недвижимости в России. Ранее она инвестировала в различные публичные девелоперские компании, например в RGI International, а также владела половиной торгово-развлекательного центра «Метрополис» у ст. м. «Войковская». В прошлом году она продала свою долю в этом комплексе американской Hines, а уже в 2023 г. объект выкупил армянский инвестфонд Balchug Capital.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных