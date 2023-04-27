Фонд американской Morgan Stanley продаст свой последний российский актив в сфере недвижимости

О том, что фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, которым управляет американская компания Morgan Stanley, намерен продать 50% торгово-развлекательного центра «Галерея» (192 000 кв. м) на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. По их словам, приобретение этого комплекса рассматривает «ТПС недвижимость», но никаких обязывающих соглашений между сторонами на данный момент не подписано. Другие компании, интересующиеся «Галереей», они не назвали. Представитель Morgan Stanley от комментариев отказался. В «ТПС недвижимости» на запрос «Ведомостей» не ответили.