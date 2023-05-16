Краснодарский девелопер Dogma выходит в Московский регион

Краснодарский девелопер Dogma выходит в Московский регионКомпания может построить крупный жилой район в Реутове
Девелопер Dogma нашел участок под первый проект в Московском регионе, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с ним. По их словам, компания приобрела 17,8 га в Реутове. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». В начале апреля ООО «Специализированный застройщик «Догма-1» стало владельцем компании «Софткомм», на балансе которой и находится этот участок. Продавцом выступила структура группы ПИК. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил, так же поступили и в Dogma. В Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказались.
Dogma, по данным Единого ресурса застройщиков, является четвертым крупнейшим девелопером жилья в России (после ГК ПИК, «Самолета» и ЛСР). Сейчас в активной стройке у нее находится порядка 1,86 млн кв. м недвижимости. Сама компания работает преимущественно в Краснодаре и Новороссийске. Владелец группы точно не известен. В проектной декларации ее объектов указаны разные физические лица в зависимости от жилого комплекса. В частности, основным собственником ООО «СЗ ГК «Догма» является бизнесмен Сергей Морозов, а проектами застройщика в Краснодаре – «Самолет» и «Парк Победы – 2» – владеет Антон Давиденко.