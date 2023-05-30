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Поставщик медоборудования «Дельрус» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов в этом году

Он арендовал бывшие площади «Сбера» в бизнес-центре на Поклонной горе
Дарья Молоткова
Площади в Poklonka Place больше года были без арендатора / Manufaqtury

Сеть гибких офисов Manufaqtury сдала в аренду 4827 кв. м (743 рабочих места) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ГК «Дельрус». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка была закрыта в апреле этого года. Они также уточняют, что ранее эти площади занимали структуры «Сбера». Представители ГК «Дельрус», Manufaqtury и «Сбера» на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Дельрус» называет себя одним из лидеров российского рынка медицинских изделий, поставщиком технологий лечения и диагностики, следует из информации на его сайте. Среди продуктов компании, к примеру, аппарат для эластометрии печени, капсульной эндоскопии, изделия для реабилитации, собственные разработки для службы крови, выпускаемые под марками «Лидкор» и «Виробан», лабораторные тест-системы «Биопалитра» и проч. Основные владельцы компании – Аркадий Гузовский и Юлай Магадеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных