Поставщик медоборудования «Дельрус» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов в этом году

Сеть гибких офисов Manufaqtury сдала в аренду 4827 кв. м (743 рабочих места) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ГК «Дельрус». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка была закрыта в апреле этого года. Они также уточняют, что ранее эти площади занимали структуры «Сбера». Представители ГК «Дельрус», Manufaqtury и «Сбера» на запрос «Ведомостей» не ответили.