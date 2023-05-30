Поставщик медоборудования «Дельрус» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов в этом году

Поставщик медоборудования «Дельрус» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке гибких офисов в этом годуОн арендовал бывшие площади «Сбера» в бизнес-центре на Поклонной горе
Сеть гибких офисов Manufaqtury сдала в аренду 4827 кв. м (743 рабочих места) в бизнес-центре Poklonka Place на Поклонной горе ГК «Дельрус». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, сделка была закрыта в апреле этого года. Они также уточняют, что ранее эти площади занимали структуры «Сбера». Представители ГК «Дельрус», Manufaqtury и «Сбера» на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Дельрус» называет себя одним из лидеров российского рынка медицинских изделий, поставщиком технологий лечения и диагностики, следует из информации на его сайте. Среди продуктов компании, к примеру, аппарат для эластометрии печени, капсульной эндоскопии, изделия для реабилитации, собственные разработки для службы крови, выпускаемые под марками «Лидкор» и «Виробан», лабораторные тест-системы «Биопалитра» и проч. Основные владельцы компании – Аркадий Гузовский и Юлай Магадеев.