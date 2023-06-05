PNK Group построит логопарк на 115 000 кв. м для маркетплейса «Всеинструменты.ру»Это вторая по величине сделка на рынке складов в этом году
Девелоперская компания PNK Group построит для онлайн-ритейлера «Всеинструменты.ру» складской комплекс на 115 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Чашниково», расположенного недалеко от Зеленограда на севере Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель IBC Real Estate, которая выступала консультантом сделки. Представитель «Всеинструменты.ру» и управляющий директор PNK Group Евгений Скаридов эту информацию также подтвердили. После окончания строительства маркетплейс возьмет эти площади в аренду, уточнили собеседники «Ведомостей». Другие детали они не раскрыли.
Сделка между PNK Group и «Всеинструменты.ру» – вторая крупнейшая на складском рынке в этом году. Пока рекорд принадлежит интернет-ритейлеру Ozon, для которого девелопер PST Development строит в Ватутинках логистический комплекс общей площадью порядка 130 000 кв. м. Кроме того, логистический оператор СДЭК снял у той же PNK Group 89 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области.