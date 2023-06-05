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PNK Group построит логопарк на 115 000 кв. м для маркетплейса «Всеинструменты.ру»

Это вторая по величине сделка на рынке складов в этом году
Дарья Молоткова
Решение компании об аренде новых площадей связано с увеличением как ассортимента, так и объема продаж / Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания PNK Group построит для онлайн-ритейлера «Всеинструменты.ру» складской комплекс на 115 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Чашниково», расположенного недалеко от Зеленограда на севере Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель IBC Real Estate, которая выступала консультантом сделки. Представитель «Всеинструменты.ру» и управляющий директор PNK Group Евгений Скаридов эту информацию также подтвердили. После окончания строительства маркетплейс возьмет эти площади в аренду, уточнили собеседники «Ведомостей». Другие детали они не раскрыли.

Сделка между PNK Group и «Всеинструменты.ру» – вторая крупнейшая на складском рынке в этом году. Пока рекорд принадлежит интернет-ритейлеру Ozon, для которого девелопер PST Development строит в Ватутинках логистический комплекс общей площадью порядка 130 000 кв. м. Кроме того, логистический оператор СДЭК снял у той же PNK Group 89 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных