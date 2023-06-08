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Проект по застройке бывшей территории завода «Станкоконструкция» рядом с Ленинским проспектом реанимирован

Скорее всего, принимать участие в этом проекте будет структура, связанная с основателем «Донстроя» Максимом Блажко
Дарья Молоткова Антон Филатов
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Компания «Союз» займется разработкой проекта планировки территории (ППТ), расположенной между 5-м Донским проездом, 2-м Рощинским проездом, Верхним Михайловским Поперечным проездом и Третьим транспортным кольцом на юго-западе Москвы. Это следует из документа, опубликованного 6 июня на сайте Москомархитектуры. Там же сказано, что площадь участка составит 9,32 га. Других деталей в документе нет.

Два консультанта, работавших с площадкой, указывают, что она включает в себя бывшую территорию завода «Станкоконструкция». Изначально ее застройкой должна была заниматься компания «Алм-строй», напоминают они. Впрочем, по их словам, тогда речь шла о 4,7 га. В 2016 г. столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила здесь возведение жилого комплекса общей площадью порядка 100 000 кв. м. Собеседники «Ведомостей» уточняют, что «Алм-строй» тогда привлек к реализации этого проекта девелоперскую компанию ПСН, созданную бывшими собственниками Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Один из консультантов говорит, что площадка так и продолжала находиться на балансе «Алм-строя». Он добавляет, что участок был в залоге у Промсвязьбанка, он же ранее выдавал кредит для реализации здесь девелоперского проекта. Представитель банка подтвердил, что актив действительно находится у банка в залоге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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