Проект по застройке бывшей территории завода «Станкоконструкция» рядом с Ленинским проспектом реанимирован

Два консультанта, работавших с площадкой, указывают, что она включает в себя бывшую территорию завода «Станкоконструкция». Изначально ее застройкой должна была заниматься компания «Алм-строй», напоминают они. Впрочем, по их словам, тогда речь шла о 4,7 га. В 2016 г. столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила здесь возведение жилого комплекса общей площадью порядка 100 000 кв. м. Собеседники «Ведомостей» уточняют, что «Алм-строй» тогда привлек к реализации этого проекта девелоперскую компанию ПСН, созданную бывшими собственниками Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Один из консультантов говорит, что площадка так и продолжала находиться на балансе «Алм-строя». Он добавляет, что участок был в залоге у Промсвязьбанка, он же ранее выдавал кредит для реализации здесь девелоперского проекта. Представитель банка подтвердил, что актив действительно находится у банка в залоге.