PNK group построит в Санкт-Петербурге складской комплекс площадью 380 000 кв. м

PNK group построит в Санкт-Петербурге складской комплекс площадью 380 000 кв. мВ регионе наблюдается нехватка свободных качественных логистических площадей, отмечают эксперты
PNK group запускает в Санкт-Петербурге новый складской проект общей площадью порядка 380 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ней. По словам представителя девелопера, индустриальный парк появится на 94,5 га, расположенных в Пушкинском районе между Московским и Колпинским шоссе и Софийской улицей. Логистический комплекс будет называться «PNK парк Колпино», уточнил он. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что объекты на его территории будут строиться по запросу конкретного клиента, который впоследствии либо выкупит построенные под него складские площади, либо возьмет их в аренду.
PNK group – один из крупнейших девелоперов индустриальных парков в России. В портфеле компании – 44 комплекса, ее ежегодный объем строительства составляет более 1 млн кв. м. Среди самых масштабных объектов –«PNK парк Валищево» (455 000 кв. м) на Симферопольском шоссе, «PNK парк Чехов – 2» (316 000 кв. м), «PNK парк Внуково» (277 000 кв. м) и проч. В 2021 г. компания сообщала, что планирует построить в подмосковном Домодедове логопарк на 3 млн кв. м. А год спустя ее представитель рассказывал «Ведомостям» о том, что она намерена возвести два новых складских проекта общей площадью 875 000 кв. м в Новосибирске.