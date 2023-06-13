PNK group построит в Санкт-Петербурге складской комплекс площадью 380 000 кв. м

PNK group – один из крупнейших девелоперов индустриальных парков в России. В портфеле компании – 44 комплекса, ее ежегодный объем строительства составляет более 1 млн кв. м. Среди самых масштабных объектов –«PNK парк Валищево» (455 000 кв. м) на Симферопольском шоссе, «PNK парк Чехов – 2» (316 000 кв. м), «PNK парк Внуково» (277 000 кв. м) и проч. В 2021 г. компания сообщала, что планирует построить в подмосковном Домодедове логопарк на 3 млн кв. м. А год спустя ее представитель рассказывал «Ведомостям» о том, что она намерена возвести два новых складских проекта общей площадью 875 000 кв. м в Новосибирске.