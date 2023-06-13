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PNK group построит в Санкт-Петербурге складской комплекс площадью 380 000 кв. м

В регионе наблюдается нехватка свободных качественных логистических площадей, отмечают эксперты
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

PNK group запускает в Санкт-Петербурге новый складской проект общей площадью порядка 380 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с ней. По словам представителя девелопера, индустриальный парк появится на 94,5 га, расположенных в Пушкинском районе между Московским и Колпинским шоссе и Софийской улицей. Логистический комплекс будет называться «PNK парк Колпино», уточнил он. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что объекты на его территории будут строиться по запросу конкретного клиента, который впоследствии либо выкупит построенные под него складские площади, либо возьмет их в аренду.

PNK group – один из крупнейших девелоперов индустриальных парков в России. В портфеле компании – 44 комплекса, ее ежегодный объем строительства составляет более 1 млн кв. м. Среди самых масштабных объектов –«PNK парк Валищево» (455 000 кв. м) на Симферопольском шоссе, «PNK парк Чехов – 2» (316 000 кв. м), «PNK парк Внуково» (277 000 кв. м) и проч. В 2021 г. компания сообщала, что планирует построить в подмосковном Домодедове логопарк на 3 млн кв. м. А год спустя ее представитель рассказывал «Ведомостям» о том, что она намерена возвести два новых складских проекта общей площадью 875 000 кв. м в Новосибирске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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