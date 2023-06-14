Совладелец ГК «Максима» Авраам Крихели займется девелоперским бизнесом

Сейчас рынок земельных участков в Москве довольно активен, поэтому вполне логично, что и непрофильные игроки решили попробовать здесь свои силы, рассуждает Доброхотова. К тому же инвестиции в недвижимость с учетом экономической ситуации не самый худший вариант, полагает Виноградов. Чаще всего такие компании заходят в проект в качестве инвесторов, отмечают консультанты. Например, компания «Юг-нефтепродукт» бывшего депутата Госдумы Бекхана Агаева стала партнером группы «Основа» по строительству комплекса апартаментов MainStreet на ул. Ивана Франко. Она же приобрела и 25% в проекте Red7 на пр-те Сахарова, возведением которого также занимается «Основа». А генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин летом прошлого года приобрел 18% в ООО «П-холдинг», которое владеет долями в фирмах «Б-холдинг» и «Большой Черкасский». На их балансе находятся проекты на Никольской улице девелопера MR Group.