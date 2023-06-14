Совладелец ГК «Максима» Авраам Крихели займется девелоперским бизнесом

Совладелец ГК «Максима» Авраам Крихели займется девелоперским бизнесомСвязанная с ним структура построит жилой комплекс на месте вытрезвителя на западе Москвы
Компания «Специализированный застройщик «Сафоновская» стала владельцем здания общей площадью 467,9 кв. м, расположенного на 0,8 га на Сафоновской улице в Можайском районе. Это следует из выписки ЕГРН, с которой ознакомились «Ведомости». Там же сказано, что право собственности на данный объект она получила 8 июня.
В «СПАРК-Интерфаксе» зарегистрирована лишь одна компания с таким названием, ее совладельцами выступают Игорь Мармазеев (25%), Галина Алхасова (37,5%) и Авраам Крихели (37,5%). Человек с такими же именем и фамилией является совладельцем ГК «Максима», структуры которой специализируются на предоставлении технологических решений и реализации проектов по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других отраслей. Крихели также известен и как сооснователь оператора «Максима телеком», который оказывает услуги WiFi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году «Ростелеком» опосредованно приобрел в нем 51%, сообщалось в раскрытии существенных фактов компании. Бизнесмен также был основателем и совладельцем нескольких сетевых ритейл-проектов в Москве, в частности Red Espresso Bar.
Представитель ГК «Максима» на запрос не ответил, связаться с представителем СЗ «Сафоновская» и самим Крихели не удалось. Источник, знакомый с ним, пояснил «Ведомостям», что бизнесмен действительно займется девелоперским бизнесом. По его словам, сейчас в проработке находится несколько проектов, одним из них как раз и является Сафоновская. О других деталях говорить пока рано, добавил он.
Здание в Можайском районе было построено еще в 1906 г. под Сетуньское земское училище. После революции в нем был детский приют, а затем вытрезвитель. Сейчас объект, судя по картам, является заброшенным. В середине апреля 2023 г. Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил землепользования и застройки в отношении этого объекта. По словам двух консультантов, работавших с проектом, здесь одобрили возведение комплекса общей площадью порядка 46 000 кв. м, примерно 40 000 кв. м из которых придется на жилье. Его высота может составить порядка 120 м.
Покупка данного актива могла обойтись СЗ «Сафоновская» в 800 млн – 1 млрд руб., подсчитал руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Инвестиции в строительство управляющий партнер Dombook и основатель «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова оценивает в 3,6–4,5 млрд руб. Казарян считает, что они могут составить и 6–8 млрд руб. Затраты девелопера окупятся, считают консультанты. Выручка от реализации лотов может достигнуть примерно 12–15 млрд руб., говорит Доброхотова. Девелопер сможет заработать от продажи жилых и коммерческих помещений порядка 15–16 млрд руб., говорит партнер Ricci | M&A Петр Виноградов.
Жилье здесь будет пользоваться спросом, это довольно привлекательный и развивающийся район, отмечает Казарян. К тому же рядом с участком есть ст. м. «Кунцевская» и одноименная станция МЦД, говорит Доброхотова. До него также будет удобно добираться и на машине – рядом проходят Можайское и Аминьевское шоссе. Кроме того, тут много парковых зон, напоминает она. Здесь практически отсутствуют новые проекты в ближайшем окружении, указывает Виноградов. Среди потенциальных конкурентов Доброхотова называет проект MR Group на Верейской улице.
Сейчас рынок земельных участков в Москве довольно активен, поэтому вполне логично, что и непрофильные игроки решили попробовать здесь свои силы, рассуждает Доброхотова. К тому же инвестиции в недвижимость с учетом экономической ситуации не самый худший вариант, полагает Виноградов. Чаще всего такие компании заходят в проект в качестве инвесторов, отмечают консультанты. Например, компания «Юг-нефтепродукт» бывшего депутата Госдумы Бекхана Агаева стала партнером группы «Основа» по строительству комплекса апартаментов MainStreet на ул. Ивана Франко. Она же приобрела и 25% в проекте Red7 на пр-те Сахарова, возведением которого также занимается «Основа». А генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин летом прошлого года приобрел 18% в ООО «П-холдинг», которое владеет долями в фирмах «Б-холдинг» и «Большой Черкасский». На их балансе находятся проекты на Никольской улице девелопера MR Group.