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PNK group построит в Саратове складской комплекс площадью свыше 500 000 кв. м

Сейчас в регионе практически нет новых логистических объектов
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

PNK group построит в Саратове новый складской проект общей площадью 510 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, он появится на участке общей площадью 106,6 га, расположенном на Московском шоссе рядом с Саратовской кольцевой дорогой. Он также уточнил, что объекты на территории индустриального парка будут строиться по запросу конкретного клиента, который впоследствии либо возьмет данные площади в аренду, либо выкупит их.

О том, что PNK group займется возведением логистического комплекса в Саратове, знают и два консультанта, работавших с ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных