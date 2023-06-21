PNK group построит в Саратове складской комплекс площадью свыше 500 000 кв. м

PNK group построит в Саратове новый складской проект общей площадью 510 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, он появится на участке общей площадью 106,6 га, расположенном на Московском шоссе рядом с Саратовской кольцевой дорогой. Он также уточнил, что объекты на территории индустриального парка будут строиться по запросу конкретного клиента, который впоследствии либо возьмет данные площади в аренду, либо выкупит их.