Бывшая усадьба Олега Тинькова в Астрахани выставлена на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» (1700 кв. м), расположенный на 3 га в Лиманском районе Астраханской области, выставлен на продажу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании NF Group, которая выступает консультантом по реализации данного актива. По словам ее партнера и регионального директора департамента городской недвижимости Андрея Соловьева, будущий покупатель сможет приобрести комплекс как для личного использования, так и для сдачи его в аренду. Он уточнил, что сейчас на участке находятся сама усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Треть площадки пока пустует.