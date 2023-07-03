Бывшая усадьба Олега Тинькова в Астрахани выставлена на продажу

Бывшая усадьба Олега Тинькова в Астрахани выставлена на продажуСам бизнесмен планировал сдавать ее богатым любителям активного отдыха
Усадебный комплекс «Волга дача» (1700 кв. м), расположенный на 3 га в Лиманском районе Астраханской области, выставлен на продажу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании NF Group, которая выступает консультантом по реализации данного актива. По словам ее партнера и регионального директора департамента городской недвижимости Андрея Соловьева, будущий покупатель сможет приобрести комплекс как для личного использования, так и для сдачи его в аренду. Он уточнил, что сейчас на участке находятся сама усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Треть площадки пока пустует.
«Волга дача» когда-то принадлежала бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову. В 2016 г. в интервью «Ведомостям» он рассказывал, что запускает свой туристический проект – частные виллы La datcha в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани, которые планируется сдавать состоятельным поклонникам активного отдыха. Аналогичный проект Тиньков планировал запустить и на Камчатке, но на данный момент он не завершен. В прошлом году бизнесмен сообщал, что продал российские активы La datcha «по рыночной цене». Покупателя он не раскрывал. Зарубежные проекты остались у Тинькова.