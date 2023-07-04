У созданного основателем «Русагро» Мошковичем девелопера Level Group появился новый элитный проект

У созданного основателем «Русагро» Мошковичем девелопера Level Group появился новый элитный проектКомпания может застроить территорию объединения «Микроген» рядом с садом «Эрмитаж» в центре Москвы
У девелоперской компании Level Group появился новый проект рядом с садом «Эрмитаж» в Успенском переулке, следует из информации, опубликованной в тендерной документации на официальном сайте застройщика. Других деталей там нет. На самом участке сейчас находится особняк экс-директора «Эрмитажа» Якова Щукина, построенный в 30-х гг. XIX в. Последние годы его занимало Научно-производственное объединение «Микроген» (входит в принадлежащую «Ростеху» компанию «Нацимбио»).
В Level Group от комментариев отказались. Но на сайте «РТ-капитала» (отвечает за реализацию непрофильных активов «Ростеха») есть информация, что еще в конце 2021 г. он продал участок на 0,3 га и пять зданий на 2687 кв. м в Успенском переулке входящей в Level Group компании «Левел форвард». При стартовой цене 690 млн руб. она согласилась заплатить за эти активы 759,1 млн руб., ранее об этой сделке известно не было.