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У созданного основателем «Русагро» Мошковичем девелопера Level Group появился новый элитный проект

Компания может застроить территорию объединения «Микроген» рядом с садом «Эрмитаж» в центре Москвы
Антон Филатов Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

У девелоперской компании Level Group появился новый проект рядом с садом «Эрмитаж» в Успенском переулке, следует из информации, опубликованной в тендерной документации на официальном сайте застройщика. Других деталей там нет. На самом участке сейчас находится особняк экс-директора «Эрмитажа» Якова Щукина, построенный в 30-х гг. XIX в. Последние годы его занимало Научно-производственное объединение «Микроген» (входит в принадлежащую «Ростеху» компанию «Нацимбио»).

В Level Group от комментариев отказались. Но на сайте «РТ-капитала» (отвечает за реализацию непрофильных активов «Ростеха») есть информация, что еще в конце 2021 г. он продал участок на 0,3 га и пять зданий на 2687 кв. м в Успенском переулке входящей в Level Group компании «Левел форвард». При стартовой цене 690 млн руб. она согласилась заплатить за эти активы 759,1 млн руб., ранее об этой сделке известно не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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