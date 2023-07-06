С IKEA могут взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» под Санкт-Петербургом

Как следует из материалов дела, ответчик еще семь лет назад выкупил у института за 2,25 млрд руб. участок на 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД) в Ленинградской области. На этой площадке «Ингка сентерс рус проперти Е» планировала построить торгово-развлекательный центр «Мега новоселье» (вместе с IKEA) примерно на 220 000 кв. м. Открыть этот объект Ingka Centres намеревалась в 2021 г., но годом ранее из-за изменения стратегии приняла решение от проекта отказаться.