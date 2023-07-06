С IKEA могут взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» под Санкт-Петербургом

С IKEA могут взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» под Санкт-ПетербургомВозмещения убытков требует бывший соинвестор шведской компании
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил к рассмотрению на 17 августа иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) на 2,08 млрд руб. к компании «Ингка сентерс рус проперти Е», следует из картотеки арбитражных дел. Ответчик входит в холдинг Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега». В Ingka Centres отказались комментировать иск, а в СевНИИГиМ не ответили на запрос «Ведомостей».
Как следует из материалов дела, ответчик еще семь лет назад выкупил у института за 2,25 млрд руб. участок на 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД) в Ленинградской области. На этой площадке «Ингка сентерс рус проперти Е» планировала построить торгово-развлекательный центр «Мега новоселье» (вместе с IKEA) примерно на 220 000 кв. м. Открыть этот объект Ingka Centres намеревалась в 2021 г., но годом ранее из-за изменения стратегии приняла решение от проекта отказаться.