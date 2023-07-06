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С IKEA могут взыскать более 2 млрд рублей за отказ от строительства «Меги» под Санкт-Петербургом

Возмещения убытков требует бывший соинвестор шведской компании
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил к рассмотрению на 17 августа иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) на 2,08 млрд руб. к компании «Ингка сентерс рус проперти Е», следует из картотеки арбитражных дел. Ответчик входит в холдинг Ingka Centres, которому принадлежат комплексы IKEA и «Мега». В Ingka Centres отказались комментировать иск, а в СевНИИГиМ не ответили на запрос «Ведомостей».

Как следует из материалов дела, ответчик еще семь лет назад выкупил у института за 2,25 млрд руб. участок на 40 га между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой (КАД) в Ленинградской области. На этой площадке «Ингка сентерс рус проперти Е» планировала построить торгово-развлекательный центр «Мега новоселье» (вместе с IKEA) примерно на 220 000 кв. м. Открыть этот объект Ingka Centres намеревалась в 2021 г., но годом ранее из-за изменения стратегии приняла решение от проекта отказаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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