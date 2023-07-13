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Мэрия Москвы одобрила строительство крупного жилого комплекса в Кунцеве

Его реализацией может заняться партнер сооснователя «Донстроя» Максима Блажко
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила разработать за счет инвестора проект планировки территории (ППТ) общей площадью 5,52 га, расположенной на ул. Молодогвардейской в Кунцеве на западе столицы. Это следует из протокола заседания комиссии, с которым ознакомились «Ведомости».

Представитель Москомстройинвеста эту информацию подтвердил. По его словам, заседание по этой площадке состоялось еще в апреле. На нем был одобрен проект общей площадью 262 000 кв. м недвижимости, из которых 250 000 кв. м составит жилье. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что данные параметры являются предварительными и в рамках разработки ППТ они могут поменяться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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