Мэрия Москвы одобрила строительство крупного жилого комплекса в Кунцеве

Представитель Москомстройинвеста эту информацию подтвердил. По его словам, заседание по этой площадке состоялось еще в апреле. На нем был одобрен проект общей площадью 262 000 кв. м недвижимости, из которых 250 000 кв. м составит жилье. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что данные параметры являются предварительными и в рамках разработки ППТ они могут поменяться.