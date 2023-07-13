Мэрия Москвы одобрила строительство крупного жилого комплекса в Кунцеве

Мэрия Москвы одобрила строительство крупного жилого комплекса в КунцевеЕго реализацией может заняться партнер сооснователя «Донстроя» Максима Блажко
Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила разработать за счет инвестора проект планировки территории (ППТ) общей площадью 5,52 га, расположенной на ул. Молодогвардейской в Кунцеве на западе столицы. Это следует из протокола заседания комиссии, с которым ознакомились «Ведомости».
Представитель Москомстройинвеста эту информацию подтвердил. По его словам, заседание по этой площадке состоялось еще в апреле. На нем был одобрен проект общей площадью 262 000 кв. м недвижимости, из которых 250 000 кв. м составит жилье. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что данные параметры являются предварительными и в рамках разработки ППТ они могут поменяться.
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